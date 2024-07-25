凱米挾「西南風雨彈」狂炸中南部　氣象署曝與莫拉克不同之處

▲凱米颱風襲台，全台降雨明顯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米暴風圈籠罩台灣，中央氣象署持續發布海上、陸上警報，氣象署指出，暴風圈仍然影響台灣西半部，尤其中南部降雨劇烈，可能出現超大豪雨的等級，凱米通過台灣海峽速度放慢且沒這麼強，跟2009年莫拉克颱風仍有相異之處。

根據最新氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度減弱，目前中心位於馬祖南方，向西北移動，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續，屏東亦須嚴加戒備；預計此颱風未來強度有持續減弱趨勢。

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氣象署預報員劉宇其指出，目前颱風來到馬祖南方140公里海面上，颱風環流相當寬廣，南側旺盛雲系發展影響中南部，台灣各地風雨明顯，颱風逐步往中國福建沿岸接近，金馬風雨逐步增強。

▲凱米颱風最新路徑預測 。（圖／氣象署提供）

降雨方面，他說，颱風為台灣帶來旺盛西南風氣流，水氣移到台灣上空，使得中南部雨勢明顯，近山區連續性大雨或豪雨，目前也觀測到颱風東西走向有對流發展，代表降雨旺盛，不斷強對流移入高屏陸地，因此時雨量超過100毫米。

劉宇其說，今天白天新竹以南降雨量非常大，中南部不排除發生超大豪雨，其他地方也局部性大雨出現，晚上降雨稍微趨緩，明天中南部仍有局部豪大雨發生。台灣仍在暴風圈影響之下，新竹以南留意劇烈風雨，中南部防範超大豪雨。

劉宇其表示，反聖嬰年，颱風通常生成位置接近台灣，且生成時間較短，颱風強度跟當下環境條件有關例如海溫、大氣環境。凱米在過去所有颱風裡面，不算發展速度快的颱風，發展快慢與當下環境有關。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

中央山脈地形破壞凱米颱風，北台灣降雨較少，劉宇其解釋，颱風到陸地結構都會受到破壞，因此颱風通過台灣強度都會減弱，中央山脈對各地影響不同，可能風力減弱對西半部風的威脅沒那麼大，若引進西南氣流，迎風面降雨會非常大，中央山脈影響不一定是好或壞的。

劉宇其說，螺旋雨帶在颱風是滿普遍的特徵，發展出來會為西部帶來滿大影響，此次颱風在對流雲系旺盛的低壓帶生成，伴隨強盛西南風，所以西南風範圍相當大，從南海到印度洋，水氣輸送滿大的，莫拉克颱風也出現類似環境，颱風在低壓帶伴隨西南風的水氣輸送。

不過劉宇其說，凱米跟莫拉克颱風有滿多相異之處，以速度來說的話，莫拉克通過台灣海峽花了超過一天的時間，凱米也有放慢，但通過海峽的強度沒這麼強，個案跟個案仍有不同。