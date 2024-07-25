快訊／台鐵15時起部分區間車復駛！對號列車仍停駛　崇德=和仁中斷

▲凱米颱風影響，台鐵調整行車計畫。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米重創台鐵，今（25日）下午3時前全線停駛。台鐵公司稍早宣布，下午3時後，全線對號列車仍停駛，西部區間車恢復行駛；另外，東部因土石流覆蓋崇德到和仁路線且小清水溪橋沖毀，路線中斷，僅樹林到蘇澳、以及花東間區間車復駛；南迴線區間車停駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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台鐵7月25日15時後列車行駛如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州間)

1. 受颱風及其外圍環流影響雨勢顯著，八掌溪、高屏溪水位已達警戒值，仍預警性封橋中。

2. 對號列車：全線停駛。

3. 區間(快)車：基隆=彰化自15時後陸續恢復行駛。(彰化=潮州視降雨及路線狀況陸續恢復行駛)

二、 東部幹線(樹林=台東間)

1. 因崇德=和仁間土石流覆蓋路線、電車線斷落、小清水溪橋沖毀，路線中斷。

2. 對號列車：全線停駛。

3. 區間(快)車：

(1) 樹林=蘇澳間，自15時後陸續恢復行駛。

(2) 花蓮往台東，自17時52分後；台東往花蓮，自15時50分後陸續恢復行駛。

▲台鐵小清水溪橋西正線遭土石流沖垮。（圖／讀者提供）

三、 南迴線(新左營=枋寮=台東間)

1. 受颱風及其外圍環流影響持續強降雨，高屏溪橋預警性封橋中。

2. 對號列車：全線停駛。

3. 區間(快)車：全線停駛。

四、支線

1.平溪線、深澳線、集集線、內灣線全線停駛。

2.六家線15時29分後陸續恢復行駛。沙崙線17時15分後陸續恢復行駛。

