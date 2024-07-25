開過光的嘴！　她預測「花蓮暴雨1事」下秒真的發生

記者葉國吏／綜合報導

凱米颱風穿台，花蓮首當其衝，有一位網友把當地風強雨大的狀況拍下，驚呼「一定會停電」，沒想到下一秒真的停電，影片被放上網後，網友的嘴也被網友戲稱「開過光。」

▲▼女網友看到風雨說「一定會停電」，結果下秒就真的停電。（圖／翻攝爆料公社）



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爆料公社貼出一段影片，可以看到影片中的女網友看到花蓮的風雨驚呼「超扯一定會停電」，結果講完下一秒就真的停電，影片中的人一陣驚呼「停電了！」、「草！」這影片也讓網友留言「這嘴巴開過光」、「神預言」。