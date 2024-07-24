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凱米對打中央山脈轉4小時「V折登陸」二次重擊　宜花迎眼牆最強風雨

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

▲凱米受地形影響，南偏打轉4小時。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

近年最有感的第3號颱風「凱米」今天24日增強為強度颱風，暴風圈並於傍晚觸陸，中央氣象署表示，其中心過去4小時受地形影響南偏，打轉後逐漸向西北前進，預估深夜會在宜花附近登陸，今晚到明天（25日）白天是風雨最明顯時候。台灣颱風論壇分析，凱米跟中央山脈交手後已經走了半個花蓮，將轉一圈後於宜花之間登陸，恐有重整時間，對花蓮、蘇花來說又是第二次重擊。

氣象署指出，今天受颱風及外圍環流影響，越晚風雨越強，目前降雨在北部、東北部山區較明顯，午後轉到中南部地區為主，尤其山區降雨更明顯，局部有超大豪雨發生機率。凱米在接近陸地前速度減慢，有打轉或偏折的現象，使得影響時間拉長，今晚至明晨宜蘭及北花蓮需特別留意颱風眼牆的強風豪雨。

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▼凱米V折拐彎後將從宜花間登陸，帶來驚人雨勢。

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

整體降雨到明日中午過後將逐漸趨緩，而中南部地區到明日一整天仍持續有強降雨出現，且預估明日降雨更明顯，其中以山區累積雨量最多，局部有超大豪雨發生的機率。

凱米颱風過去4小時，受地形影響南偏，出現打轉後向西北移動的趨勢。根據氣象署今晚8時最新資料顯示，過去3小時凱米於花蓮沿海向南移動，未來中心有打轉後向西北移動的趨勢，其暴風圈仍籠罩台灣，對全台各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

「台灣颱風論壇」氣象粉絲團分析，凱米今晚7時前都在花蓮近岸漫遊中，持續在跟中央山脈交手，過去2小時沿著花蓮沿岸往南移動，已經走了半個花蓮，最強核心持續侵襲花蓮及蘇花公路，最新預估凱米有可能會「轉一圈」之後，在深夜於宜蘭南澳至花蓮市之間登陸，轉圈圈的大小會決定登陸的時間點，轉大圈，颱風核心重回海上，又讓他有重整、環流鞏固的時間，對花蓮、蘇花來說又是第二次重擊。

▼凱米強颱超大外圍環流，籠罩全台。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼凱米颱風。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

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