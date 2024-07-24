凱米最新各國路徑一致　現「眼牆結構」恐晃動打轉

▲吳德榮說，今晨雷達回波合成圖顯示，凱米已有小而紮實的眼牆結構。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

凱米眼牆結構出現！氣象專家吳德榮提醒，不排除凱米行進產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的不確定性，但並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅。而最新各國官方預報路徑也出爐，路徑幾乎一致了。

▼最新各國官方預路徑幾乎一致。（點圖可放大／NCDR）



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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機專欄」提到，今晨雷達回波合成圖顯示，凱米已有小而紮實的眼牆結構，由於逐漸接近台灣，亦將脫離海洋熱含量比較高的海域，強度雖還有小幅增強空間，但已近巔峰。

吳德榮說，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，凱米在台灣東方海面，向西北轉西北西前進，今晚中心將從宜蘭至花蓮北部一帶登陸，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的不確定性；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅，絕不可小覷。

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮提醒，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四受颱風環流影響，各地應加強防颱，慎防破壞性強風及致災性超大豪雨，天氣因雨轉涼。



吳德榮分析，周五至周日颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生；下周一、下周二天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。