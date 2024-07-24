　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米最新各國路徑一致　現「眼牆結構」恐晃動打轉

（圖／氣象署）

▲吳德榮說，今晨雷達回波合成圖顯示，凱米已有小而紮實的眼牆結構。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

凱米眼牆結構出現！氣象專家吳德榮提醒，不排除凱米行進產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的不確定性，但並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅。而最新各國官方預報路徑也出爐，路徑幾乎一致了。

▼最新各國官方預路徑幾乎一致。（點圖可放大／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／NCDR）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機專欄」提到，今晨雷達回波合成圖顯示，凱米已有小而紮實的眼牆結構，由於逐漸接近台灣，亦將脫離海洋熱含量比較高的海域，強度雖還有小幅增強空間，但已近巔峰。

吳德榮說，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，凱米在台灣東方海面，向西北轉西北西前進，今晚中心將從宜蘭至花蓮北部一帶登陸，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的不確定性；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅，絕不可小覷。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮提醒，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四受颱風環流影響，各地應加強防颱，慎防破壞性強風及致災性超大豪雨，天氣因雨轉涼。

吳德榮分析，周五至周日颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生；下周一、下周二天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」　死纏惡行曝光
凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」
「桌球甜心」未禮讓撞死人！　甩鍋救護員無悔意恐重判
凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣
快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長
快訊／颱風來襲地牛翻身！05:36規模4.9地震　14縣市有
台東深夜急轉彎！全台「凱米颱風假」一次看　僅1縣市上班課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這次不只是颱風　鄭明典示警：而是整個季風槽北抬上來

凱米最新各國路徑一致　現「眼牆結構」恐晃動打轉

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

凱米撲台！全台百貨營業狀況懶人包　SOGO、台北101今停業一天

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

中颱凱米強襲　台鐵今午前對號列車全停駛、高鐵全線正常營運

快訊／颱風來襲地牛翻身！05:36規模4.9地震　14縣市有感

整理包／凱米強襲「24日颱風假一覽」！全台僅1縣市要上班上課

快訊／19縣市豪大雨特報！凱米颱風雨彈狂炸　最新警戒區曝

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

【萬安演習】台北市道路淨空！車輛靠邊停

這次不只是颱風　鄭明典示警：而是整個季風槽北抬上來

凱米最新各國路徑一致　現「眼牆結構」恐晃動打轉

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

凱米撲台！全台百貨營業狀況懶人包　SOGO、台北101今停業一天

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

中颱凱米強襲　台鐵今午前對號列車全停駛、高鐵全線正常營運

快訊／颱風來襲地牛翻身！05:36規模4.9地震　14縣市有感

整理包／凱米強襲「24日颱風假一覽」！全台僅1縣市要上班上課

快訊／19縣市豪大雨特報！凱米颱風雨彈狂炸　最新警戒區曝

蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手

這次不只是颱風　鄭明典示警：而是整個季風槽北抬上來

涉貪雲林議長哥哥曾是十大槍擊要犯　栽在殺手檢座

桃園人等5年的颱風假！張善政臉書被塞爆　鄉民女神也朝聖

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

凱米最新各國路徑一致　現「眼牆結構」恐晃動打轉

名律師「勾串員警」盜領遺產　不法獲利上億聲押

「越晚越清醒」星座Top 3 ！第一名熬夜上癮捨不得睡　最愛享受深夜

賀錦麗領先川普！　 路透民調「首次超車」44％：42％

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

快訊／急轉彎！台東24日全縣停班停課

即／凱米風雨驚人！高雄明天停止上班上課

凱米降雨南台發白　灌1800毫米超大豪雨

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

即／北市北投區深夜突停電　在地人傻眼

18縣市今晚可知「明天是否停班停課！」　2縣市正常上班課

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風雨彈炸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

桃園人了快5年！張善政宣布放颱風假臉書被灌爆

凱米明登陸　貫穿台灣頭時程出爐

更多熱門

相關新聞

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

今晚起風雨最大！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，凱米颱風的影響分兩部分，第一是核心直接撞擊的宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地；第二部分是颱風中心過山後引進的西南氣流，千萬不要以為颱風就不來了，這一點很重要、很重要、很重要，很多中南部的朋友務必千萬要小心。

凱米撲台！全台百貨營業狀況懶人包

凱米撲台！全台百貨營業狀況懶人包

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

凱米強襲！　 沖繩「暴潮警告」

凱米強襲！　 沖繩「暴潮警告」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風凱米颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

即／確定了！台中市宣布明天停班課

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米襲台14間百貨7／24停業

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

快訊／急轉彎！台東24日全縣停班停課

即／凱米風雨驚人！高雄明天停止上班上課

凱米降雨南台發白　灌1800毫米超大豪雨

凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

即／北市北投區深夜突停電　在地人傻眼

18縣市今晚可知「明天是否停班停課！」　2縣市正常上班課

彰縣明上班上課　網罵翻：高雄都放了

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面