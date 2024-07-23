凱米來襲彰化列警戒範圍　王惠美：今晚9點應變中心一級開設

▲彰化今晚9點颱風應變中心一級開設。（圖／縣府提供，以下提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中度颱風凱米海警、陸警齊發，陸上警戒區再擴大，彰化列入警戒範圍，氣象署預估彰化縣自23日0時至26日24時累積雨量600-900毫米，縣長王惠美於今(23)日下午召開防颱整備會議，訂於今晚9:00一級開設，並做出十二項裁示，請各單位加強防颱整備各項事宜，完成防颱整備應變工作，至於是否放颱風假，將會與台中、南投共同宣布。

王惠美指出，氣象署預估彰化縣自23日0時至26日24時累積雨量600-900毫米，因應颱風帶來降雨，各單位務必加強相關應變工作，各局處利用臉書粉絲專頁或官網宣導民眾颱風期間應注意事項，同時落實監看媒體輿情，主動進行查證確認與澄清，並透過Line、簡訊、電話等方式請下轄單位、機構、企業、農會、漁會、學校等做好防颱整備工作。

請水資處汲取過往成功預防性疏散撤離土石流保全戶經驗，落實田中、二水、社頭9條土石流潛勢區保全戶清查及建檔作業，並隨時留意農業部發布土石流黃色、紅色警戒訊息，必要時立即執行勸告撤離及強制撤離，提醒沿海6個公所加強防颱整備工作，如在低窪地區預先完成沙包與大型抽水機布建，嚴防颱風影響臺灣期間造成海水倒灌及局部淹水，也請水利資源處適時提供沙包、消波塊、防水擋板供公所使用。

王惠美指出，務必加強災情查通報機制、強化地下道警示設施維護管理，密切注意車行地下道淹水情形，並留意橋梁河川水位，適時採取封閉改道等措施，水資處預先檢視各排水系統，加強排水閘門、抽水站維修測試，並啟動滯洪池蓄洪前置作業。

除此之外，為避免民眾因從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊，請警察局加強颱風侵襲期間山區、河、海邊等易生災害危險地區巡邏及勸離，另請新聞處及消防局加強宣導民眾於颱風期間儘量避免外出，以確保民眾生命安全。