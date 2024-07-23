廉政署長馮成邀全國政風共同打擊「綠能蟑螂」　蒐報不法情資已達32案

▲廉政署長馮成邀全國政風共同打擊「綠能蟑螂。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為推動透明廉潔綠能產業，法務部廉政署自110年即規劃「政風機構辦理妨害綠能產業發展相關犯罪專案計畫」，期能揪出各類妨害綠能產業發展之「綠能蟑螂」，避免不當外力介入，以達能源轉型、環境永續之政策目標。根據最新統計，截至113年6月30日止，廉政署蒐報案關不法情資計32案，其中「函送一般非法」案件計14案、「發掘貪瀆線索」案件計18案，前開案件經提起公訴者計3案，其餘案件正如火如荼偵辦中。

總統賴清德今年520就職時表示，將以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標，行政院院長卓榮泰上任後也在7月15日首次主持「中央廉政委員會第28次會議」時強調「貪瀆零容忍」的決心，並期許廉政署發揮打擊妨害綠能產業發展犯罪之助力。

對此，法務部長鄭銘謙除了關注打擊妨害綠能產業發展犯罪外，也期許廉政署應「預防先行，肅貪為輔」、「發揮團隊作戰，強化肅貪能量」。

廉政署23日也透過新聞稿表示，馮成署長上任後，展現廉政團隊積極打擊不法犯罪之決心以及高度執行力，指示辦理「113年查處業務策進會議」，邀集和綠能工程有關之機關政風機構查處主管與會，廉政署馮成署長親自蒞臨勉勵同仁，積極整合政風打擊妨害綠能產業犯罪之量能，並提醒妨害綠能犯罪態樣，例如，公務員利用審核權限向業者強索回扣或收受賄賂、以工程承攬名義相互勾結分贓、假環保或抗爭之名變相要求交付回饋金或補償金等。

▲廉政署長馮成。

另外，廉政署也請台南市政府政風處及雲林縣政府政風處分別就犯罪態樣分析及相關策進作為提出經驗分享，有助於各政風機構對是類案件之認識，找出機關潛存風險，致力消弭風險，提升偵辦能量及品質，據以擴大發掘綠能產業犯罪之貪瀆線索，有效打擊妨害綠能產業發展之犯罪，實踐國家綠能轉型政策。

廉政署強調，已督請全國各政風機構積極蒐報相關不法外力干擾綠能產業發展情資，就廠商陳情、屢遭檢舉、民代質詢、審計機關查核、媒體關注之綠能議題或稽審異常案件，深入查察有無不法或不當情事，跨域統合政風量能，強化共同打擊妨害綠能產業發展犯罪相關防制作為。