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社會 社會焦點 保障人權

新北警13天肅清竹聯幫2分會　逮48人扣7把槍…驚見「達姆彈」　

▲▼警方在三重區劉男家中起獲2把改造手槍5顆子彈，其中2顆是罕見達姆彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在三重區劉男家中起獲2把改造手槍5顆子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局執行掃黑肅槍行動，13天檢舉肅清竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子8件48人，查扣7支空氣槍、鎮暴槍、改造手槍、各式刀械球棒及現金30多萬元，除了在新莊區緝獲改造槍械工廠外，更在三重區起獲2把改造手槍及5顆子彈，其中2顆子彈是更是國際禁用的達姆彈。

據悉，警方接獲線報，三重區59歲劉姓男子擁槍自重，經長期跟監埋伏掌握事證後，在劉男住處執行搜索，查扣2把改造手槍及5顆子彈，其中2顆更是國際禁用的達姆彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，也在新莊區破獲改造槍械工廠。

新北市各分局執行13天「掃黑肅槍行動」，檢肅竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子8件48人，並查扣30多萬元、鎮暴槍、空氣槍、各式刀械球棒等證物，同時查緝持有非法槍械5件，共查獲各類槍枝計7支，其中2人遭收押，46人交保。

新北警方表示，將全力投入查緝非法槍械，防止不法分子藉槍枝犯案，影響社會治安環境，也會深入追查槍枝來源，掃蕩改造槍械工廠，絕不讓犯罪集團藉機持槍滋事。

▼劉男遭移送偵辦後收押 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在三重區劉男家中起獲2把改造手槍5顆子彈，其中2顆是罕見達姆彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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