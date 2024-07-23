罕見巨大噴流！　南橫上空出現「喇叭型紅光」

▲台東南橫公路現罕見巨大噴流，民眾好奇不已 。（圖／翻攝台東南橫埡口即時影像）

文／中央社

台東縣政府在南橫公路大關山隧道口的即時影像，昨晚捕捉到高空往上噴發呈喇叭型狀紅光，引發民眾好奇。台北市立天文科學教育館助理研究員段皓元表示，這是罕見的巨大噴流。

昨晚南橫公路上空清晰，偶而雲層飄過，晚上7時52分在即時影像畫面首先出現黃光，接著出現由下往上噴發的紅光宛如喇叭形狀，看到影像的網友感到驚訝好奇。

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有人留言表示，「那是紅色精靈嗎？」、「珍貴的一刻」、「巨大噴流實在精彩感謝分享」、「和颱風有關嗎？」。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正表示，他接到很多電話告知，但大部分都是詢問「那是什麼？好奇怪的閃電」，他也是首次看到，呼籲專家解謎。

段皓元接受中央社記者電話訪問表示，從影片看來是由中高層大氣往高空噴發閃電現象，產生的巨大噴流，紅色精靈指的是頂部的紅色區域；不過影片中主要是看到噴流，沒有紅色精靈。有拍到噴流部分相當罕見。

中央氣象署台東氣象站表示，閃電發生會有對上跟對地，只是平常看到閃電時都是烏雲密布的狀態，只看得到對地閃電，對上閃電被遮住而已，國際線機師飛在平流層，應該就蠻常見的。

去年5月4日，東部海岸海岸國家風景區管理處設置在成功鎮三仙台的即時影像也捕捉到宛如小麥草的「藍色噴流」。