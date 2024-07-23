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耳鳴竟是「耳中風」前兆！妹子親曝血淋淋例子：我拜託了

一名女子經常耳鳴，診斷為「耳中風」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女子經常耳鳴，診斷為「耳中風」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

早點發現，早點治療！一名女網友自述，耳鳴的問題持續很久，但她都沒有警覺，直到演變成重度聽損，而且會頭暈、走路不穩，這才意識到不對勁，就醫檢查診斷為「耳中風」。

原PO在Dcard以「你會耳鳴嗎？」為題發文，表示耳鳴的情況持續一陣子，變成單邊中度到極重度聽損，後來開始頭暈，檢查被診斷為「耳中風」。而三階段正是耳鳴→重聽→頭暈（平衡感不佳），若當時有高一點的危機意識，就可以及早發現治療。

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原PO描述，當時先是做視野檢查，發現有視神經水腫，告知醫生左耳聽力損壞情況，立刻轉診掛腦神經外科，核磁共振顯示「一個腫瘤壓迫左耳神經導致損壞」，腫瘤導致腦積水，讓眼睛視力減退，也讓腦幹移位，這也是為什麼從高中就開始走路會不穩，容易跌倒，必須緊急住院動手術。

原PO指出，耳神經非常脆弱，除了老年人聽力退化，青年人耳神經損退也大有人在，假如耳鳴持續1天，必須馬上到大醫院做深入檢查，黃金治療期為3天，接著指出其他症狀，像是睡眠品質不佳、天氣變化大、三餐不定時、長期在高分貝噪音環境，五官有同時衰退的跡象，都不要輕忽，趕緊就醫。

原PO以自身經驗告誡，若有時候好像聽不太到、聽不清楚、平衡感不佳、步伐不穩、視力有視差、貧血的感覺、視力減退、腦袋有脹痛感、手會抖、無力，必須馬上去醫院做檢查，「沒問題當然是好事，有異樣就解決治療，拜託了，我拜託了」。

貼文引發熱議，不少有同樣困擾的網友留言，「我有長期單側耳鳴 但我去看耳鼻喉科 也有檢查聽力 但都沒檢查出異常 不知道有沒有人有相關經驗？」「最近也常耳鳴本來不以為意， 看到您的po文立馬去掛號，祝福你手術順利」、「從小就天天耳鳴了，體檢做聽力分貝檢測，聽力都正常，大概無法體驗什麼是安靜」。

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