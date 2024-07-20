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社會 社會焦點 保障人權

司法院牌銜被潑黑加蓋手印...抗議魔人曝原因　涉犯「這2罪」栽了

記者邱中岳／台北報導

北市20日下午3時許，傳出有民眾持瓶裝黑色顏料朝司法院牌銜潑灑，還留下黑手印，由於大法官昨天才宣告同意凍結國會改革法案，原本不排除是因此事所為，但是涉案的田山盛國主動到案表示，因為心情不好，所以經過司法院才會做出潑灑顏料的行為。

警方指出，北市中正區的司法院司法大樓，在20日下午3時許，遭人帶著裝有黑色液體的寶特瓶前往司法院，並朝司法院牌銜潑灑黑色顏料，甚至還在牌銜周遭蓋下黑手印，事後涉案的45歲田山盛國也主動到北市中正一分局介壽派出所投案。

▲▼緊急處分才出爐！　司法院牌銜遭潑黑漆+蓋黑手印。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲司法院牌銜遭潑黑色顏料，警方帶回「抗議魔人」田山盛國。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 田山盛國至司法院潑漆，自行投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步了解，田山盛國自己供稱，因為心情不好，在20日經過司法院司法大樓，才會一時氣憤朝牌銜潑灑黑色顏料表達不滿，涉案的田山盛國經常做出驚人之舉，曾經因為中天案揚言要打爆NCC委員的頭」，又跑至北檢頂樓懸掛「民進黨黨旗」，更闖進媒體人周玉蔻辦公室咬傷周的員工。

▲▼「抗議魔人」田山盛國坦承因為心情不好才朝牌銜潑灑黑色顏料，清潔人員趕忙清理現場。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲「抗議魔人」田山盛國坦承因為心情不好才朝牌銜潑灑黑色顏料，清潔人員趕忙清理現場。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方不排除是因為近期田山盛國，因為有多件司法案件正在審理，可能因此期續受到影響，訊後也將依刑法毀損罪及廢棄物清理法函送地檢署偵辦。

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