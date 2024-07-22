野生文蛤全軍覆沒！彰化肉粽角超人氣「摸蛤」今年停辦

▲彰化線西鄉「一畝海的小旅行」摸蛤活動今年確定停辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉肉粽角養殖文蛤，連續多年在暑假期間舉辦「一畝海的小旅行」摸蛤活動，這裏蛤蠣的品質就像珍珠一樣的好，參加的人數年年爆滿，成為暑假必到景點之一，執行長黃泯嘉說，因為氣候與環境的關係，僅存海蛤幾乎全軍覆沒，漁民們連採收都成問題，因此要讓遊客們失望，今年確定停辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲零售市場賣養殖文蛤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃泯嘉表示，文蛤今年沿海野放養殖已經全軍覆沒，原因比較明顯是氣候，大太陽過後再加上瞬間暴雨，導致文蛤死亡，除了工業的汙染、再加上離岸風車的施作，牡蠣也受到很大的影響，這幾年產量銳減，半個月前去看，文蛤已經全數死亡。

黃泯嘉指出，如今颱風來勢洶洶，這些野放的文蛤苗，必須要在颱風來襲前搶收一波，要不然海浪一來，文蛤也全被沖到網外，以今年的價格，市場價格大約每斤150元起跳，中秋要吃到海蛤的機會不大，如果買得到應該會落到150元到180元左右。

▲民眾挖到死亡文蛤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

塭仔漁港攤商也說，今年野生的文蛤幾乎沒有，目前僅剩養殖，養殖也要看大小顆，價格也會有所不同，今天有不少遊客前往海域玩水摸蛤，也有一鏟起就是死掉的，也有民眾很幸運，摸到一小筐，不少人說，趁著颱風前帶著小朋友一起來體驗，現場熱鬧滾滾。