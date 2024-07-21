快訊／新光盃街舞比賽地板太燙！5學生燙傷起水泡　送醫救治中

113年師鐸獎得獎名單出爐，新北市共有6名教師獲得教育界最高殊榮，其中獲獎的集美國小校長高淑真，曾認輔1名須定期到少觀所報到的學生，即使學生後來因犯案過多被裁定到感化院，仍常去探望，更持續10年書信往來用愛改變學生。高淑真說：「相信教育的力量，是自己堅定的信仰。」