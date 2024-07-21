快訊／新光盃街舞比賽地板太燙！5學生燙傷起水泡　送醫救治中

▲新光盃熱門街舞大賽的舞台疑因場地吸熱，造成赤腳上陣的選手燙傷送醫。（圖／翻攝自IG）
記者黃彥傑、黃資真／台北報導
2024第21屆新光盃熱門街舞大賽20日、21日連續2天舉辦，並在台北市館前路新光三越前舉辦初賽，今(21日)下午卻傳出疑似因舞台地板黑色吸熱，造成部分赤腳上陣的選手遭燙傷，目前總計4女1男送醫救治，詳細事發原因還有待釐清。
消防局下午3時8分獲報，有5名學生參加舞蹈比賽時腳底起水泡，現場5名傷者為4女1男，腳底起水泡、意識清醒，分送台大、和平、馬偕、中興醫院治療。
▲新光盃熱門街舞大賽的舞台疑因場地吸熱，造成赤腳上陣的選手燙傷送醫。（圖／翻攝自IG）
記者黃彥傑、黃資真／台北報導
2024第21屆新光盃熱門街舞大賽20日、21日連續2天舉辦，並在台北市館前路新光三越前舉辦初賽，今(21日)下午卻傳出疑似因舞台地板黑色吸熱，造成部分赤腳上陣的選手遭燙傷，目前總計4女1男送醫救治，詳細事發原因還有待釐清。
消防局下午3時8分獲報，有5名學生參加舞蹈比賽時腳底起水泡，現場5名傷者為4女1男，腳底起水泡、意識清醒，分送台大、和平、馬偕、中興醫院治療。
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