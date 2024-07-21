民進黨全代會改組　林右昌直言只是過程：重要的是政黨價值在哪

▲民進黨秘書長林右昌受訪。（圖／記者皮心瑀攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）全代會，並改選黨內權力核心中執委與中常委，也是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。民進黨秘書長林右昌受訪時表示，民進黨是有制度的政黨，全代會是民主選舉開放程序，每一次都有進行，也都非常有制度，選舉只是過程，重要的是政黨價值在哪，民進黨要做為領導台灣及守護台灣第一品牌，所有黨公職要一起努力。

對於今日全代會，林右昌表示，民進黨是守護台灣第一品牌、守護國家安全跟民主以及人民生命財產跟台灣未來，政黨不是選舉機器，而是執政價值發動機，未來會繼續擴大執政社會基礎，主動跟全台NGO社團、倡議團體進一步連結，解決社會所面臨的問題，讓人民有更好生活環境跟未來。

林右昌指出，這次主軸是守護台灣、現在碰到非常多內外挑戰，像前陣子在立法院的爭議，地方上，中國對台灣侵擾意圖從未改變，從過去飛彈、砲彈到銀彈，到現在認知戰跟滲透威脅，包含每天軍機侵擾，時時刻刻存在，人民感受深刻，守護台灣是重要挑戰跟課題，這次全代會主軸就是守護台灣，民進黨是第一品牌。

對於常委選舉，林右昌說明，民進黨是有制度的政黨，全代會是民主選舉開放程序，每一次都有進行，也都非常有制度，相信今天選舉結果也會非常順利跟圓滿。

至於黨內是否迎來賴清德時代？林右昌表示，民進黨是有制度的民主政黨，兩年一次的全代會都依序進行，選舉過程只是過程，重要的是政黨價值在哪，民進黨要做為領導台灣及守護台灣第一品牌，所有黨公職要一起努力，常委選舉則是黨內部民主的程序。