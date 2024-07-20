補習班負責人涉「創意私房」案！教育局：停業廢照「學生退費安置」

▲新北中和區補教班負責人涉入「創意私房」案件，昨墜樓身亡 。教育局已迅速勒令停業、廢止該班立案。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市中和區昨（19日）發生補習班負責人墜樓意外，經查該男子為「創意私房」會員。新北教育局今（20日）表示，教育局昨前往稽查，因該案情節重大，已經依法勒令補習班停業、廢止該班立案，並請該班提報學生安置規劃，強力督導妥適與家長處理退費、離班等安置事宜。

新北市中和區昨天發生一起墜樓意外，經過警方追查，墜樓的男子為一家專教高中生的補習班負責人，同時也是未成年色情影片網站「創意私房」會員，近日遭到檢方通知到案說明，並查扣電腦、硬碟等物。不過，該名男子昨天突然在住家4樓開窗墜落一樓，警方獲報立即通知救護車送往醫院急救，但經搶救後仍宣告不治。

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新北教育局表示，教育局在周四（18日）晚間接獲新北警察局通報，教育局隨局即在昨天到班稽查，但現場補習班大門緊閉未營業。但由於負責人違法行為嚴重影響班內多名學生權益，情節重大，故教育局立即在昨天依照補習及進修教育法規定勒令停業，廢止該班立案，嚴懲不貸。

由於該補習以高中生為主，新北教育局表示，已經請該補習班提報學生安置規劃，並督導該班班主任等人員，強力要求該補習班妥適與家長處理退費、離班等安置事宜。