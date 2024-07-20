高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

▲▼高雄市政府警察局為保護兒童和青少年的網路安全，於今(20)日在市警局3樓大禮堂舉辦【暑期青春專案-守護兒少特攻隊】活動。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

在暑假期間，高雄市政府警察局為保護兒童和青少年的網路安全，加強網路巡邏查緝不法行為，並特別重視預防宣導。警局於今(20)日在市警局3樓大禮堂舉辦【暑期青春專案-守護兒少特攻隊】活動，報名資訊一公開即秒殺爆棚，最後抽出8%的幸運小朋友與家長共襄盛舉。

此次活動由高雄市政府警察局主任秘書林武宏親自到場揭幕，並有高雄地檢署婦幼組主任檢察官劉慕珊、高雄市社會局家防中心主任黃慧琦、高雄市教育局家庭教育中心代理主任李昆憲、高雄市義警大隊女子中隊長馬子嬌等人到場響應。他們提醒市民朋友，暑假是小朋友使用網路及手機的高峰期，除了要小心提防相關詐騙外，網路陷阱也不勝枚舉，家長、學校及公部門需要攜手合作，共同維護孩子們使用網路的安全，杜絕兒童和青少年遭受性剝削。

活動設計了4個關卡，包括小小神射手、私密不私密、防身術以及保三警犬隊，將多元婦幼安全結合遊戲關卡，讓小朋友從中體驗警察職能，並藉闖關遊戲將防制犯罪概念深植孩童心中。其中「私密不私密」關卡，融合兔子舞和口號，以簡單的舞蹈，讓小朋友了解身體界線、明白自己才是身體的主人，學會保護自身的安全。

林武宏表示，科技帶來便利，但也不容忽視兒童網路安全問題。他希望透過舉辦各項安全教育活動，讓孩子們在玩的過程中學習人身與網路安全觀念，減少被害，讓兒童和青少年能在安全平和的環境下健康成長。