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【廣編】Global Mall祭三大暑假超值攻略　消費滿額享最高6%回饋

▲▼ 。（圖／Global Mall提供）

▲Global Mall祭暑假超值攻略，夏季卡有利刷GMpay消費滿額享最高6%回饋、多元門檻滿額贈、四大歡樂限定展 。

【廣編特輯】

圖、文／環球購物中心提供

Global Mall今年1~6月人潮、業績雙成長逾6%，為迎接暑假其特別推出「SUMMER WORKSHOP」活動，並且在今年上半年的買氣高漲下，預計下半年的業績成長將達近10%。該活動將從即日起至7月31日進行，並提供三大超值優惠，包括「夏季卡有利最高6%回饋」、「多元門檻滿額贈」以及豐富的活動體驗。

「夏季卡有利」回饋活動與八大銀行合作，消費滿額即可享有回饋，如使用Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿15,000元享5%回饋、滿30,000元則可享6%回饋。另外，「多元門檻滿額贈」活動則是首度在暑假期間推出，消費滿2,000元即送400點，並有最高送9,000元電子商品禮券的優惠。

此外，Global Mall今年推出四大展覽，包括「跨世代動漫公仔展」、「拉拉熊海洋世界」、「甜甜圈廊道」以及「Beer Garden」。其中，「跨世代動漫公仔展」將展出超過600個小型公仔、動漫雕像，讓粉絲能近距離欣賞到寶可夢、航海王、火影忍者等熱門動漫的模型公仔。

「Beer Garden」將每週五至週日在新北中和、桃園A19、板橋車站及屏東市限定登場，提供從啤酒到紅白酒、清酒的各式酒款，並搭配精彩表演、互動遊戲，讓民眾享受一個沁涼的夏季。而「繽紛甜甜圈廊道」則在板橋車站打造出夏日海灘的氛圍，五顏六色的游泳圈成為戶外裝置，讓人彷彿一秒來到海邊。最後，「Sanmin Ocean World」快閃店則在新北中和設立，拉拉熊將化身為海洋動物，提供民眾一個充滿夢幻感的拍照打卡點。

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