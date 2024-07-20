一雙9800元！川普「限量紀念鞋」5000雙秒殺　隨機附親簽

▲川普自家球鞋品牌趁勢推出限量版「FIGHT FIGHT FIGHT」運動鞋，一雙售價299美元。（翻攝自Trump Sneakers網站）

文／鏡週刊

美國共和黨總統參選人、前總統川普（Donald Trump）日前在賓州舉行的造勢活動上遭遇槍擊，所幸僅有右耳上方中槍爆血，傷勢並無大礙。而川普的自家球鞋品牌趁勢推出限量版「FIGHT FIGHT FIGHT」運動鞋，一雙售價299美元（約新台幣9,753元），白色款限量5,000雙已經秒殺賣完。

川普自家球鞋品牌推出「FIGHT FIGHT FIGHT」高筒運動鞋，一雙售價299美元（約新台幣9,753元），白色限量5,000雙已銷售一空，當中會隨機挑出10雙附上川普親筆簽名；而黑色款則是限量4,700雙，當中會隨機挑出12雙附上簽名，每人限購3雙，目前正熱賣中，預計在9月至10月發貨。

根據商品網頁介紹，2024年7月13日，在賓州的一場集會上，川普遭遇刺殺未遂。儘管受到攻擊，川普仍堅定不屈，帶領群眾高呼「Fight, Fight, Fight」的強力口號。

商品網頁指出，這雙鞋以川普舉起拳頭的標誌性形象為特色，致敬他堅定不移的決心和勇敢，每雙都是收藏品。「穿上這款獨家運動鞋，展示您的支持和愛國之情，捕捉歷史上的決定性時刻。」



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