快訊／國會改革法案全暫時處分！　藍轟：國家憲法最後防線淪綠打手

▲憲法法庭日前開庭審理國會改革案暫時處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌等人出席。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（19日）針對國會改革相關法案做出暫時處分的判決，國民黨團指出，此事印證了一件事，司法自主獨立已死，做為國家憲法最後一道防線的大法官們自甘淪為民進黨政府，府院黨的「打手」，這是我國當前最大的憲政危機，更是號稱司法獨立的憲法法庭最可悲的一刻。國民黨團對此次憲法法庭的暫時處分及15位失去獨立意志的大法官們，表達最強烈的抗議。

國民黨團指出，此次國會改革釋憲過程中，憲法法庭在程序上處處公然以民進黨的意志為依歸，火速召開程序準備庭、延宕公告總統府、監察院、行政院釋憲聲請書、大法官們在法庭上引導式提問、立法院要求大法官迴避的聲請不到24小時就做出裁定駁回連理由都不給、在立法院休會後才做出暫時處分迴避立法院的監督。加上總統賴清德曾公開表示，若在野黨不接受大法官解釋，「青鳥會飛出來」，公然指示、預告釋憲結果，威嚇在野黨、恐嚇國會、指導大法官如何做出解釋，連執政黨的發言人都可以在今日上午預告暫時處分結果，這與威權獨裁國家何異？

針對此次暫時處分的結果，國民黨團表示，這群大法官不僅是不演了，而且為了貪戀權位，維護大法官基本尊嚴都可以不要，只能說「士大夫無恥，是謂國恥」，人民還能期待對這些大法官會做出令人心服口服、符合公平正義的釋憲結果嗎？没有必要，也無法期待。

國民黨團說，面對獨立自主已死的憲法法庭、失去靈魂的大法官，身為國會最大黨的國民黨團，為了維護中華民國的法治精神，仍持續會參與接下來釋憲相關流程，為民主法治留下最後的希望。

