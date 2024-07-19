柯盈配政治獻金76%來自小額捐款　黃揚明：小草力量強大

▲民眾黨選前之夜，吳欣盈、柯文哲與支持者跳炸裂舞。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

監察院昨公布2024總統、立委大選政治獻金。資深媒體人黃揚明19日臉書PO文指出，民眾黨候選人柯盈配的政治獻金來源與傳統兩大黨不同，不但企業捐贈比例不到5％，甚至超過4分之3是3萬元以下的小額捐款，收入總額是國民黨的1倍強，可見「小草」的力量確實很強大。

2024年總統與立委選舉的政治獻金申報資訊，監察院已於昨日上網公開，各組總統候選人的政治獻金收入成為熱議話題。黃揚明指出，媒體多以收入多寡為分析角度，例如，國民黨「侯康配」政治獻金收入僅2億出頭，若跟4年前「韓張配」的4.5億元對比，縮水得很厲害。

黃揚明解釋，政治獻金收入可分為個人捐贈、營利事業（企業）捐贈、政黨捐贈、人民團體捐贈、匿名捐贈以及其他。根據《政治獻金法》規定，單一候選人的個人捐款金額上限為10萬元、企業捐款上限為100萬元、政黨捐款金額上限2,500萬元、人民團體捐款金額上限為50萬元，匿名捐贈上限不得超過1萬元，因此個人捐贈與匿名捐贈屬於「相對小額」的捐款。

再針對各組候選的政治獻金來源，黃揚明分析，民進黨「賴蕭配」的收入來源，個人和匿名捐贈佔總收入62.81％、企業捐贈佔總收入32.37%，政黨捐贈佔總收入4.85％；國民黨「侯康配」的收入來源，個人和匿名捐贈佔總收入62.69％、企業捐贈佔總收入26.92%、政黨捐贈佔總收入9.92%；民眾黨「柯盈配」收入來源，個人和匿名捐贈佔總收入95.58％、企業捐贈佔總收入4.46%、政黨捐贈佔總收入9.92%。

黃揚明提到，監察院公布的會計報告書中，還有一個資訊，就是單筆超過3萬元的收入總額，這可以用來計算低於3萬元小額捐款的數據，三組候選人的3萬元以下收入比例，分別是賴蕭配21.03％、柯盈配76.27％、侯康配9.35％。

黃揚明分析，「柯盈配」的政治獻金來源與傳統兩大黨不同，不但企業捐贈比例不到5％，超過4分之3的比例都是3萬元以下的小額捐款，甚至收入總額是國民黨的1倍強，可見「小草」的力量確實很強大。

黃揚明也質疑，中選會去年公告的競選經費上限為4億2749萬4000元，賴蕭配雖然支出超過的競選經費上限，但也沒有任何處罰機制，這樣的競選經費上限規範是否應該檢討？例如如果超出競選經費上限，超過多少就扣除中選會要補助給該候選人的選票補助款相同額度。他強調，合法的政治獻金只能規範乖乖依法申報的候選人，很難查出有暗盤、作帳的團隊。