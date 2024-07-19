提升消防戰力　南消第五大隊辦火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練

▲台南市消防局第五救災救護大隊，辦理火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練，共計動員各式救災救護車輛12台、消防及義消人員約40名，演練過程相當逼真。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊，19日於台灣大廚宴會式場辦理火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練，共計動員各式救災救護車輛12台、消防及義消人員約40名，演練過程相當逼真。

演練過程模擬了火警發生時的應變情境，首先假設場所於辦理宴會時發生火災，由場所人員進行初期滅火，而後因火勢擴大，場所內人員因人數眾多於逃生時發生傷亡，消防人員到達後接續進行滅火搶救、失聯人員搜救及傷患緊急救護等，演練現場亦成立大量傷病患檢傷站，由救護人員依大量傷病患緊急應變機制進行現場檢傷、處置及後送等。

另外本次演練特別著重消防人員於火場進行搶救的安全管制及人員報到機制，對於大隊幕僚「管制官」如何掌控現場人車數量、待命休息區設立，以及各分區指揮官對於入室人員之管制，進行逐項演練，以強化消防人員火災現場搶救安全，並有效利用現場人力。

市長黃偉哲讚許該宴會餐廳配合舉辦此次演練的積極性和責任感，他指出餐廳發生火災，一般多為煮食不慎，或是火爐、瓦斯管線老舊陳積油垢引火造成，建議不論一般住家或是營業場所廚房排油煙機及風管皆需定期清理，爐具及瓦斯管線亦應請廠商定期檢修，以防範意外發生。

消防局局長李明峯表示，這樣的演練不能僅僅只是紙上談兵，更是需要實際針對搶救現場各種應注意事項逐項進行實際演練及檢討，如消防人員個人裝備穿戴完整性、各式器材使用、現場人員安全管制、入室搜救方法、人員搬運、熱顯像儀操作、無線電使用及回報內容等，進而提升消防人員於火場內的安全，並互相磨合各分隊救災模式，以精進消防單位災害搶救能力。