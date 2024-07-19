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「農藥行動檢驗車」上路！全台配置5套　20分鐘可揪200種殘留

▲▼農藥所開發全球首創農藥殘留質譜快檢移動實驗室，可深入農業生產源頭提供醫藥檢整合服務。（圖／記者許敏溶攝）

▲農藥所開發全球首創農藥殘留質譜快檢移動實驗室，可深入農業生產源頭提供醫藥檢整合服務。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部農藥所今（19日）發表農藥殘留質譜快檢技術，領先國際應用在農產品田間採收前檢驗，合格才上市。農藥所指出，這項技術可同時檢驗我國過去3年曾監測到的200種農藥，省時又省錢，檢驗費最高可省下85％，且深入農業生產源頭，進行安全用藥的檢驗與輔導工作，減少誤用農藥造成殘留不合格的情形，維護消費者權益。

食安受到各界重視，為了避免農藥殘留問題，農業部農業藥物試驗所（農藥所）研發出農藥殘留質譜快檢技術，透過首創的農藥殘留質譜快檢移動實驗室，提供準確環保、省時又省錢的農藥殘留檢測，並在今天公布研發成果。

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農藥所所長徐慈鴻指出，台灣共有28處質譜快檢實驗室，每年檢驗件數超過6萬件，但實驗室設置成本高，農會、合作社及中小型農產品業者不容易導入，所以農藥所開發出當今國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，整合農藥所研發「FaPEx®農藥快速萃取」及質譜人工智慧演算技術，並結合資通訊科技與車載可移動機動特性，將關鍵的液相層析串聯質譜儀檢驗設備及FaPEx®前處理設備安置於行動車上。

徐慈鴻進一步表示，行動車可同時檢驗我國過去3年曾監測到的200種農藥，第一件樣品約20至25分鐘可完成檢驗報告製作，第二件樣品起，每件約8至10分鐘完成檢驗。結合最新研發無須毒性化學物質檢驗方法，同時可減少溶劑使用量，兼具環保快速且精準的農藥殘留檢驗技術，檢驗費用由原先4千到8千元，降低到1200元，最高可降低85%費用，減少農民與業者檢驗成本，提升自主管理意願。

徐慈鴻表示，農藥殘留質譜快檢移動實驗室，可結合農會、合作社及合作農場等廣設農藥殘留質譜快檢的前處理站，將樣品處理到可直接以質譜儀分析狀態，再透過移動實驗室的機動性，巡迴駐點檢驗，在駐點檢驗期間，可將鄰近的前處理站樣品集中分析，檢驗合格再上市，不合格產品則延後採收。

此外，未來農藥殘留質譜快檢移動實驗室，將結合植物診療師，提供植物病蟲草害診斷、安全用藥諮詢及立即檢驗的醫、藥、檢整合服務模式，強化農友安全生產的意識，減少誤用農藥造成殘留不合格的情形，維護消費者權益。

農藥所補充說明，農藥殘留質譜快檢移動實驗室正在計畫推動過程中，第1套車輛與設備由農業部輔導的台北市瑠公農業產銷基金會設立區域檢驗中心營運，目前在雲林縣北部各鄉鎮服務，第2到4套車輛與設備由農藥所建置，再委請虎尾科技大學區域檢驗中心、台大與嘉義大學植物教學醫院負責北、中、南區的巡迴檢驗服務，第5套則由農業部輔導的東華大學所設立區域檢驗中心營運，負責花東地區的巡迴檢驗服務。

▲▼農藥所開發全球首創農藥殘留質譜快檢移動實驗室，可深入農業生產源頭提供醫藥檢整合服務。（圖／記者許敏溶攝）

▲農藥所開發農藥殘留質譜快檢行動車，可深入農業生產源頭提供農民醫藥檢整合服務。（圖／記者許敏溶翻攝）

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