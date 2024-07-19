　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓18日專電

美國總統拜登因年歲高，面對一波波勸退聲浪，白宮國家安全溝通顧問柯比今天說，從剛結束的北約峰會可看出來，拜登帶領美國與盟友及夥伴的結盟受高度肯定，他有信心繼續在這方面發揮領導作用。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，同是民主黨的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近期告訴民主黨支持者，拜登（Joe Biden）在11月大選連任的機會大為縮小，他認為拜登應認真考慮是否繼續競選。

報導也說，民主黨重量級國會議員，包括眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院領袖舒默（Charles Schumer）等人也都私下勸退拜登，並憂心民主黨在國會選舉的表現。

柯比（John Kirby）今天透過線上方式回答媒體提問，他不願評論相關報導。

▲▼拜登再度表強調將會參選到底。（圖／路透）

柯比指出，上週在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會上，一位又一位領導人走向拜登，感謝他的領導，肯定他團結北約，並且提升北約的實力，北約多了2個新成員，也強調美國在北約及全球的重要領導地位。

柯比說，北約的「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4）夥伴領導人、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也出席峰會，顯示美國在全球領導地位的重要性。拜登任內投入大量心力團結美國與全球夥伴的關係，強化彼此結盟。

他說，拜登處理與盟友及夥伴的關係受到許多領導人的肯定和尊重，拜登也完全有信心，將繼續在這方面發揮領導作用。

拜登17日在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）選舉造勢期間，經檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為陽性，症狀輕微，目前在自我隔離。

柯比說，拜登在家復原期間，幕僚仍隨時就各項議題向他簡報。

拜登的醫師歐康納（Kevin O’Connor）今天透過一封公開訊息指出，拜登因感染新冠，仍有輕微上呼吸道症狀，沒有發燒，生命跡象正常，他繼續在服用抗病毒處方藥倍拉維（Paxlovid），同時繼續從事公務。

 
ET快訊
下週颱風最新路徑！掠過台灣東方海面　週末3縣市「熱到發紅」
快訊／拜登傳退選　白宮回應了！
快訊／桃園健行科大深夜傳槍響　「警猛開至少14槍」疑1人中彈
快訊／拜登被爆「退出總統大選」　最快本周末宣布！
拜登退選傳聞擊敗美股！道瓊狂洩533點　台積電ADR反漲0.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登傳退選　同黨參議員揭內幕：他正朝那方向努力

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

拜登退選傳聞擊敗美股！道瓊狂洩533點　台積電ADR反漲0.39％

男子搭印度航空「拒吃飛機餐」遭通報！　攔查驚見腸內藏黃金

快訊／拜登被爆「退出總統大選」　最快本周末宣布！

暗殺川普槍手曾在Steam預告做案：這將是我首次演出

紐時：拜登對勸退呼聲更聽得進去了

「外籍觀光客」訪日創新高！台灣人排第3　日政府煩惱觀光公害

快訊／日本公寓突爆炸3人受傷　JR東日本停駛影響2萬人

獲議會通過！　「歐洲女王」范德賴恩連任歐盟主席

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

拜登傳退選　同黨參議員揭內幕：他正朝那方向努力

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

拜登退選傳聞擊敗美股！道瓊狂洩533點　台積電ADR反漲0.39％

男子搭印度航空「拒吃飛機餐」遭通報！　攔查驚見腸內藏黃金

快訊／拜登被爆「退出總統大選」　最快本周末宣布！

暗殺川普槍手曾在Steam預告做案：這將是我首次演出

紐時：拜登對勸退呼聲更聽得進去了

「外籍觀光客」訪日創新高！台灣人排第3　日政府煩惱觀光公害

快訊／日本公寓突爆炸3人受傷　JR東日本停駛影響2萬人

獲議會通過！　「歐洲女王」范德賴恩連任歐盟主席

迎大暑！7-11咖啡、霜淇淋、思樂冰「通通第2件10元」　限時快買

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

面試怕被問到空窗期　過來人建議誠實：太介意可能是地雷公司

曾經的資優生17歲離世　師長教官霸凌逼他走絕路

川普口水超毒！一句話凸顯台積電弱點　市值蒸發7400億

9檔「AI機器人」台灣概念股出列　黃仁勳、馬斯克都愛

女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

建國啤酒廠割地「鄭文燦主導」　民團疑華亞科翻版

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

台積電第三季展望！台積電點點名！法說過後誰值得留意！這檔股票近期三個題材全都有！

「魔鬼終結者」栽了！槍毒男藏摩鐵被警突襲　身旁全裸妹嚇傻

國際熱門新聞

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

旅遊網紅拍片掉入100m高峽谷　重傷身亡

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

即／日本公寓爆炸3傷　JR東日本停駛影響2萬人

拜登退選傳聞擊敗美股　道瓊狂洩533點

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

她泳池溺斃「屍體漂10分鐘」無人知！

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

男子拒吃飛機餐遭通報！驚見腸內黃金

CNN：暗殺川普槍手曾在Steam預告做案

外籍觀光客訪日創新高　台灣人排第3

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

曼谷飯店毒殺案找到「中文手寫信」

更多熱門

相關新聞

選范斯當副手　分析：川普對中將強硬

選范斯當副手　分析：川普對中將強硬

美國共和黨總統候選人川普欽點參議員范斯為副手。分析人士認為，川普選擇范斯這樣的民粹路線的搭檔參選，進一步證明假如川普能夠獲得第二次總統任期，將對中國採取強硬政策。

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

川普副手范斯倡外交現實主義　首重美國利益

川普副手范斯倡外交現實主義　首重美國利益

川普公布副手　與盟友范斯搭檔

川普公布副手　與盟友范斯搭檔

川普不當處理密件案　法官駁回指控

川普不當處理密件案　法官駁回指控

關鍵字：

美國大選

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

撞擊瞬間曝光！桃園2籃球少年「雙載雙亡」

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

旅遊網紅拍片掉入100m高峽谷　重傷身亡

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

LINE發通知！8月停用舊電腦版

「2種大便顏色」爆癌症警訊！醫示警：快檢查

蕭淑慎尪「25秒呻吟片」曝光！噁喊：幫我X小鳥

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面