今年首例茲卡！20多歲外籍男從菲律賓入境發燒　機場檢疫篩出

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

出現今年首例茲卡！疾病管制署今（12）日公布個案，是一名北部20多歲外國籍男性，上月27日自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀由桃園機場檢疫站採檢送驗後確認，目前個案、相關同住者都無症狀，將持續進行社區監測至8月2日。目前國內從2016年以來累積30例茲卡，全部都是境外移入，請民眾前往東南亞等流行地區多注意。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部20多歲外國籍男性，6月27日自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀由桃園機場檢疫站採檢送驗，考量從東南亞入境，檢驗包含登革熱、茲卡、屈公病等，後經7月9日二次採檢，確診為茲卡病毒感染症。

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疾管署進一步說明，世界衛生組織已將菲律賓等計92個國家/地區列為近期或先前有茲卡病毒傳播風險國家，我國則從2020年11月6日將菲律賓疫情提升為第一級：注意。

監測顯示，鄰近東南亞國家，泰國及新加坡持續報告病例，泰國今年迄今報告148例，新加坡多屬零星個案累計8例，皆與去年同期相當；南美洲國家以巴西疫情較為嚴峻，截至5月25日報告逾2萬例，囿於各國醫療檢驗資源不等，部分國家未公布病例數。

曾淑慧指出，「一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，然而孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，要特別注意！」提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。

疾管署說明，我國自2016年迄今共確診30例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家(占80%)，分別為泰國7例、越南6例、菲律賓、緬甸及馬來西亞各3例、馬爾地夫2例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2023年每年均為5例以下。