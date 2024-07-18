天國之門？高樓外牆驚見「鐵門」　館方揭真正用途：不是陷阱

▲高樓外牆出現一道鐵門，前方卻沒有道路，很容易不小心踩空墜下。（圖／翻攝X@ochika_SU24T）



記者吳美依／綜合報導

日本一名網友在X分享奇景，「長野縣縣民文化會館」的高樓外牆，竟憑空出現一道鐵門，卻沒有連接任何走道或階梯，一不小心就會失足墜下，實際用途引發熱議。如今，館方終於出面解答，原來這扇門大有用處。

網友「@ochika_SU24T」發文表示，「長野縣縣民文化會館」有一道「陷阱般的」鐵門。他接受日媒「Jタウンネット」採訪時說，這張照片攝於15日上午11時左右，「一抬頭看到建築物上面，有一扇門顯然出現在不對的地方，令人非常驚訝……根本就是個陷阱。」

鄉民們也感覺相當新奇，紛紛留言表示，「很容易摔下來呢」、「通往另一個世界的門」、「任意門搞錯位置了」、「超級瑪利歐創作家裡很常見」。此外，也有人猜測，火災時或許可以通過這扇門，搭乘雲梯逃生。

隨著貼文瘋傳，「長野縣縣民文化會館」也在X轉發並且公布解答。原來，門裡存放著窗戶清潔員搭乘的吊籠。企畫宣傳部主管町田弘行17日受訪時說，唯有作業期間，「持有資格證照的專業人士才能打開」，因此除了一般民眾以外，就連館內工作人員也打不開。

町田弘行對於這扇門在X引發話題感到驚訝，同時很高興大家感興趣，「跟這扇門一樣，文化館裡還有很多不可思議和有趣的事物」，歡迎大家多來參觀。