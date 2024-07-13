400萬「華麗的猛獸」狂奔街頭撞斷燈桿畫面曝！　肇事賓士男起底

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區12日晚間，一輛白色賓士在建國路三段90號撞上路燈桿，導致車頭右側受損，並波及後方兩名騎重機的男子，造成三人受傷，而肇事者聲稱自己是為了要「閃車」才會釀禍。而肇事的車輛為賓士E43，被稱為「華麗的猛獸」。

▲高雄鳳山發生一起轎車衝撞燈桿事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山發生一起轎車衝撞燈桿事故，中間為肇事的賓士駕駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據目擊者表示，當時白色賓士E43在建國路三段上由東向西行駛，疑似變換車道時不注意，直接撞上路燈桿，發出巨響。由於撞擊力道強勁，路燈桿當場歪斜，而賓士車頭也面目全非。就在賓士車主下車查看車況之際，後方兩輛重機經過，不慎撞上倒下的路燈桿。兩名騎士連人帶車摔飛，其中一人還被壓在重機下，情況一度危急，目擊者趕緊報警，救護人員到場後將三名傷者送往醫院治療。

這台肇事的賓士E43的衝撞力道為何可以撞斷燈桿，其實這款車被稱為華麗的猛獸，全新車價超過4百萬，有著3.0升v6雙渦輪引擎，四輪驅動，從0到100加速只要4.3秒，撞擊力道不難想像。但能夠開這樣的車輛，從他的低調穿著以及藍白夾腳拖，真的一時間也讓人難以想像他從事的職業。對此，警方表示未對的他的身份有多詢問。

警方只表示，賓士車主33歲的許先生酒測值為0，他表示自己原本是開在快車道，為了要閃車才會偏移車道，而警方初步研判是變換車道不當所致。至於兩名騎士的肇事責任，則有待進一步釐清。這起事故造成建國路三段交通回堵，警方呼籲駕駛人行經路段時應注意安全，遵守交通規則。





▲高雄鳳山發生一起轎車衝撞燈桿事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）