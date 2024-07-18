WSJ「川普誇張行徑反而會引戰」　台灣問題是預防災難性戰爭

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

共和黨總統參選人川普接受「彭博商業周刊」訪問時，除了談及台灣應該要支付防禦費外，也提及台灣拿走美國晶片一事，被解讀川普對台積電並不友善。對此，華爾街日報（Wall Street Journal）便以社論方式反駁川普言論，他們認為川普自稱是預防戰爭的總統，但誇張的行徑反而會引戰，危及成千上萬美國人性命，「台灣問題並非挑起無止境的戰火，而是預防災難性的戰爭」。

針對川普近期受訪談及台灣的相關發言，華爾街日報以社論予以反駁，他們以「川普最大變數的風險？台灣」為題指出，台灣正適切地提高國防支出與延長役期，而北京卻已進行二戰後最大規模建軍，可是美國並未重新武裝自己來面對。

華爾街日報指出，台灣即使獨立英勇奮戰，但獨自面對兩棲攻擊與海岸封鎖，仍會陷入艱難的困境中。他們文中提醒川普，台灣不僅攸關半導體，當台灣落入中國共產黨手中，代表維繫80年絕大部分和平的美國太平洋盟邦體系的終結，北京也會在南海，挑起與美國協防盟國菲律賓的衝突。

華爾街日報社論認為，川普長期宣稱自己是預防戰爭的總統，但個人誇張的行徑反而會引戰，危及成千上萬美國人性命，他們強調，「台灣問題並非挑起無止境的戰火，而是預防災難性的戰爭」。