殘忍！他「膠帶捆蟬」黏自行車當喇叭　網怒：根本是虐待

▲網友拿膠帶捆住蟬，再黏在自行車把手上，當按壓蟬的背部時，即發出「蟬叫聲」。（圖／翻攝記者爆料網畫面）

圖文／CTWANT

炎炎夏日，最常聽到外頭的蟬叫聲，然而近日有名網友竟拿膠帶捆住蟬，再黏在自行車把手上，當按壓蟬的背部時，即發出「蟬叫聲」。對此，有網友質疑「真的按住能發出聲音嗎？還是特效」，也有人怒批此舉根本是虐待。

在影片中可看到，有隻蟬被用黑色膠帶捆在自行車把手上，當按壓蟬的背部時，隨即發出蟬叫聲，彷彿加裝了「蟬聲喇叭」。

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對此，有網友質疑影片真假，認為蟬會發出聲音，根本不是從嘴巴發出聲音，而是從腹部發出聲音，因此「有膠帶及人為按壓，不太可能發出聲音」，留言表示「真的按住能發出聲音嗎？還是特效」、「我有養過蟬，沒看過在這情況下還能叫」，也有人怒批該行為根本是虐待「他的生命就已經很短了 還被你拿來虐待」。

對於網友此舉是否已經違法？一位動保處官員表示，蟬屬於昆蟲，不受動保法保護，只能籲民眾尊重生命，不要任意危害任何物種。

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