快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

▲徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄、友人林于倫，因涉嫌幫助詐欺集團洗錢2701萬，遭檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。台北地院17日下午召開移審庭，裁定夫妻2人續押、林于倫50萬元交保。

回顧整起案發經過，劉向婕、杜秉澄2023年初曾捲入詐欺案，當時夫妻倆辯稱，是在幫客戶買賣虛擬貨幣，2人獲不起訴處分，但因此案2人名下帳戶都被列為警示帳戶，因此2人找上劉向婕的高中同學林于倫，林提供其帳戶給2人使用。

雖然劉向婕、杜秉澄、林于倫辯稱，僅是在從事虛擬貨幣交易，並不知道買家轉入的資金是違法的，但檢方透過3人的對話紀錄發現，內容不僅提到轉帳金額、分潤趴數，林于倫還曾要求，若帳戶被查到的話，希望劉、杜能給予賠償。

▲徐巧芯大姑劉向婕的友人林于倫。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢方調查，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳，金額達2701萬6千元，經過層層轉匯至林提供的帳戶過後，隨即被車手提領一空，檢方追查過後，拘提3人，並向法院聲羈押獲准。

檢方於17日將劉向婕、杜秉澄、林于倫起訴，台北地院17日下午開庭調查3人是否有羈押之必要。劉向婕開庭時否認犯罪，表示都是杜秉澄在負責虛擬貨幣的生意，自稱與丈夫有「婚姻糾紛」，雙方關係惡化，因此不會串供，但檢方認為仍有收押的必要。

台北地院審理後認為，夫妻供詞反覆、避重就輕、推諉卸責，且區分不同工作群組，縝密規劃各式斷點，且劉向婕母親出錢幫共犯林于倫付律師費、要求林男依照原先委任的律師指示說話，因而認定杜男夫妻涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，因此17日深夜10點多裁定夫妻2人續押；林于倫50萬元則以交保，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。。