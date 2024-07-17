　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

▲徐巧芯大姑劉向婕、其夫杜秉澄、友人林于倫17日遭起訴，移審台北地院。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄、友人林于倫，因涉嫌幫助詐欺集團洗錢2701萬，遭檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。台北地院17日下午召開移審庭，裁定夫妻2人續押、林于倫50萬元交保。

回顧整起案發經過，劉向婕、杜秉澄2023年初曾捲入詐欺案，當時夫妻倆辯稱，是在幫客戶買賣虛擬貨幣，2人獲不起訴處分，但因此案2人名下帳戶都被列為警示帳戶，因此2人找上劉向婕的高中同學林于倫，林提供其帳戶給2人使用。

雖然劉向婕、杜秉澄、林于倫辯稱，僅是在從事虛擬貨幣交易，並不知道買家轉入的資金是違法的，但檢方透過3人的對話紀錄發現，內容不僅提到轉帳金額、分潤趴數，林于倫還曾要求，若帳戶被查到的話，希望劉、杜能給予賠償。

▲徐巧芯大姑劉向婕、其夫杜秉澄、友人林于倫17日遭起訴，移審台北地院。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲徐巧芯大姑劉向婕的友人林于倫。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢方調查，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳，金額達2701萬6千元，經過層層轉匯至林提供的帳戶過後，隨即被車手提領一空，檢方追查過後，拘提3人，並向法院聲羈押獲准。

檢方於17日將劉向婕、杜秉澄、林于倫起訴，台北地院17日下午開庭調查3人是否有羈押之必要。劉向婕開庭時否認犯罪，表示都是杜秉澄在負責虛擬貨幣的生意，自稱與丈夫有「婚姻糾紛」，雙方關係惡化，因此不會串供，但檢方認為仍有收押的必要。

台北地院審理後認為，夫妻供詞反覆、避重就輕、推諉卸責，且區分不同工作群組，縝密規劃各式斷點，且劉向婕母親出錢幫共犯林于倫付律師費、要求林男依照原先委任的律師指示說話，因而認定杜男夫妻涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，因此17日深夜10點多裁定夫妻2人續押；林于倫50萬元則以交保，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。。

ET快訊
四川百貨恐怖大火「6人罹難」！受困男留遺言：幫我照顧家裡
懷孕36周不願生！韓狠母拍「墮胎Vlog」瘋傳
特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光
可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

楊文科「涉貪時間軸」一次看！早在2016年就通過電話

徐巧芯大姑夫妻被裁定續押　被問有無家人要顧？回答「3隻貓」

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

快訊／國3台南東山服務區車禍1死1傷　轎車自撞護欄半毀

檢警帶回林士傑案2權利車買主！釐清與槍手關聯　欠缺事證訊後請回

桃園女遭網友「無套性侵」慘懷孕！渣男出錢逼墮胎：不可能在一起

驚心一刻！天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光

徐巧芯大姑涉詐「全推給丈夫」　婆婆找人頂罪：女兒不能吃苦

快訊／杜秉澄突激動手抖「全部認罪」　自爆被特別安檢

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

通勤新寵出事！電動滑板車玩家遭擊落搶救41天亡　奪命畫面曝

楊文科「涉貪時間軸」一次看！早在2016年就通過電話

徐巧芯大姑夫妻被裁定續押　被問有無家人要顧？回答「3隻貓」

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

快訊／國3台南東山服務區車禍1死1傷　轎車自撞護欄半毀

檢警帶回林士傑案2權利車買主！釐清與槍手關聯　欠缺事證訊後請回

桃園女遭網友「無套性侵」慘懷孕！渣男出錢逼墮胎：不可能在一起

驚心一刻！天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光

徐巧芯大姑涉詐「全推給丈夫」　婆婆找人頂罪：女兒不能吃苦

快訊／杜秉澄突激動手抖「全部認罪」　自爆被特別安檢

美國8月公布擬議新規　限制中國聯網汽車軟體

「高雄霹靂舞國際大賽」9月港都開戰！破400人來尬舞

陸美女行員「出軌多名同事」！千字文向丈夫懺悔：我欲求不滿

台南電梯驚魂印度版！男受困醫院電梯42小時　打緊急電話都沒人接

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

高雄將大停水！影響4萬戶

賓士「電動大G越野車」台灣測試現身！環境部公布6月噪音標準清單

25歲男結婚後才驚覺「老婆50歲」　崩潰哭喊：她兒子比我還大

軍事分析家：烏克蘭政事、軍事挑戰增加　最艱難時要來了

不滿被歐盟列為「守門人」！TikTok母公司字節跳動提告敗訴

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

楊文科「涉貪時間軸」一次看

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／徐巧芯大姑夫妻涉洗錢　法院裁定夫妻續押

「特斯拉天坑」楊文科快閃5分鐘隔天出國

徐巧芯大姑夫妻續押　被問有無家人要顧稱「3隻貓」

天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

徐巧芯大姑涉詐　婆婆打電話找人頂罪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

外資賣超307億！一檔個股竟獲買超近20萬張

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

烤番薯再3天　颱風挑戰下周生成！可能最靠台灣時間曝

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

即／美股三大指數開盤下跌　納指重挫400點

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

拿不出水費單慘了！國稅局判定「非自住」　補繳逾146萬稅金

舒華首發聲！親吐「柯震東留言風波」心情

更多

最夯影音

更多

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面