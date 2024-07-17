衝麥當勞櫃台「做1舉動」全場愣住！爽獲免費大麥克　網笑：經典

▲男網友大跳「麥克瘋」。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣麥當勞曾於2013年舉辦「麥克瘋擂台賽」，只要唱「麥克瘋」歌，就可以享受大麥克買一送一的優惠，然而，有一名男網友日前跑到麥當勞櫃台前，邊唱邊跳「麥克瘋」，店員看完後說了一句「要送你一個嗎？」驚喜獲得免費的大麥克一份，影片曝光，網友大讚「勇氣可嘉！」

男網友在Threads發文，在麥當勞櫃台前，嗨跳當年超紅的「麥克瘋」，一邊唱歌一邊跳舞，店員看完後說了一句「要送你一個嗎？」他不敢相信，店員又說「真的阿！」成功獲得免費的大麥克。

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男網友透露，最近在網路上看到有人跳，才知道「麥克瘋」，因為朋友的一句「你去跳，給你200（元）」，才讓他鼓起勇氣決定去跳，雖然從影片中看到，當時店員忙著出餐沒有理會，但他表示，「他們在忙，但是我跳完之後大家都在笑，他們笑得蠻開心的」。

▲原PO成功獲得大麥克。（圖／翻攝自Threads）



影片曝光，掀起網友討論，「弟弟哪裡人，下次跳給我看，我送你一份套餐」、「娛樂一下服務人員無價」、「麥當勞公關處理超好的」、「還真的有喔，下次去跳」、「當班主管人很好欸」、「好險有送，沒送會更尬掉」、「我還是乖乖花錢買就好」、「店長反應真的超好笑，明明在忙其他的事，還是等你跳完然後問你」。

不少人驚呼，麥克瘋已經是10年的事情了，沒想到現在還有，想去家裡附近的麥當勞試試看，原PO則表示，「店長說只有我有，不然去別家看看，說不定也會有」。