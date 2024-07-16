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見可不可女店員「1特徵」大票驚搖頭！他秒拒：會不敢買那家

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲看到女店員做美甲，有網友直呼會不敢買。（圖／翻攝Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員14日因不滿客人打烊前下單，製作飲品時在手上吐口水，並徒手攪弄食材、抓入杯中，影片掀眾怒。就有網友看了影片後，發現女員工做美甲、戴首飾，不禁直搖頭，「我看到帶指甲彩繪做吃的也是先頭上冒問號」、「美甲可以做餐飲業摸食材喔？」

可不可熟成紅茶15日在官網、FB粉專都發出聲明，其中，不少網友湧入粉專，針對女員工1特徵留言，「影片一開始看到彩繪指甲，就非常訝異…應該是指甲油都不行擦的…」、「食品業飲料業工作者，可以做水晶指甲嗎？也沒戴手套，指甲上的成分不會掉落在飲料內嗎？」

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還有網友直呼，「居然還能指甲彩繪跟戴首飾，這在我們店是不可能發生的事欸！耳環也是禁止的！」「擦指甲油、戴手鍊，耳環，都是食品（飲料）從業人員，禁止的項目」、「手鍊鈴鈴噹噹掛一串的，這真的不行欸會滴髒水。」也有網友在PTT留言表示，「就算沒有這件事，看到那個店員做那個彩繪指甲，我也不敢買這家的飲料。」

回顧事件，7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店接到訂單，但眼見快打烊，2名女店員相當不滿客人「壓線」點單，就有一人吐口水「加料」，再徒手攪弄裝杯，另一名同事則拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到OOO（姓名）美女手抓飲料」，事件瞬間炸鍋。

可不可總公司於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。而該事件在網路爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

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