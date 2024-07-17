新竹市教育處長爆黑歷史！　包庇「校長霸凌老師輕生」失控咆哮

▲陳姓老師（圖）遭霸凌輕生，家屬控嘉義市教育處未妥善調查。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

國中會考剛放榜，新竹市長高虹安上週特別在市府表揚成績優異的學生，並承諾持續推動多元教育政策，確保學生都能在適合自己的學習環境中成長，貫徹「新竹好學」的教育願景，但不少議員對高的教育政策無法認同，原因之一是她決定延攬前嘉義市教育處長林立生接任新竹市教育處長。

高虹安是在上個月底宣布林立生的人事案，巧合的是，隔沒幾天，監察院就在本月1日通過糾正嘉義市政府及嘉北國小。這起事件起因於3年前，嘉義市嘉北國小1名陳姓代理老師遭校長霸凌輕生，但教育處未妥善調查，也沒究責，甚至將調查報告先讓涉案的校長看過、修改，最後還以「校長請辭、視同負責」草草結案，讓校長全身而退，當時的嘉義市教育處長正是林立生。

▲前嘉義市教育處長林立生將接任新竹市教育處長。

本刊曾在2022年調查此案，並以「死了一個代理老師之後」為題深入報導，引發各界關注，對於林立生即將重返教育行政界，已故陳姓老師的家屬無法接受，陳的姨丈蘇先生特別提供錄音檔，證明林情緒控管不佳、對家屬咆哮，德不配位！蘇先生說，高虹安的人事派令撕開死者家屬的傷口，呼籲高三思，也請林知所進退！

為什麼蘇先生會如此憤怒？他告訴本刊，外甥女頭七當天，林立生邀集家屬與校方、家長代表開會，會中林3度哽咽落淚，表示該校團隊快要崩盤，哀求家屬相信他，把資料交給他，還一再保證不會放棄任何一條線索，會進行公正的調查，絕不會袒護任何人。

▲嘉義市教育處將報告先讓被投訴的校長看過、修改，涉嫌洩密。

蘇先生說，林立生會後提供私人電話號碼給他，誠懇的態度令他動容，沒想到事後他打電話給林，詢問調查報告結果，林的態度卻180度大轉變，口氣強硬地質問蘇：「你要求討公道，你期待教育處給你什麼樣的公道？校長已經得到最嚴厲的處分，她已經離開學校了耶！」但實際上校長是自己請辭接受調查，並非受到處分。

蘇先生耐著性子解釋，強調家屬只想釐清真相，希望教育處確認有沒有人應該負責，不料，林立生竟高分貝怒吼：「你叫我們調查，現在說我們沒有釐清、沒有給真相，我們又不是司法單位！」接著便情緒失控，幾乎是破音大喊：「你問我結果！校長下台不是釐清真相嗎？你要的結果不就是下台嗎？」

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