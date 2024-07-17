林佳龍核心幕僚「內定接任駐美副代表」！賴清德最新外交人事曝光

▲賴政府外交人事異動！駐美副代表內定由民進黨副秘書長楊懿珊接任。圖為位於美國華府的雙橡園。

文／鏡週刊

總統賴清德外交新人事曝光！本刊掌握，負責督導民進黨國際事務的現任黨副秘書長楊懿珊，內定接任駐美副代表（公使）。黨政高層透露，因楊懿珊過去在文化部任職期間就是協助文化事務的國際交流，未來接任駐美副代表後，有望負責台美文化的國際交流事宜，外交部待走完人事流程就會對外公布。

黨政高層表示，45歲的楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於澳洲國家大學（ANU），後取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，並曾是英國外交部的Chevening獎學金得主，更是外交部長林佳龍多年倚重的核心幕僚，賴清德去年接任民進黨主席，她獲延攬出任黨副秘書長，今年初又一度銜命代理秘書長，可見深獲賴、林雙重信任。

▲民進黨副秘書長楊懿珊（左二）內定接任駐美副代表。圖為她去年接待時任法國參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）參訪團。（民進黨提供）

該高層表示，楊懿珊擔任黨副秘書長、代理秘書長期間，負責督導黨的國際交流事務，更代表賴清德及民進黨接見許多國際友人及重要外賓，例如美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等訪團，與美方政要互動密切、熟悉國際事務。

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩（左八）去年3月率團拜會民進黨，楊懿珊（右六）以黨副秘書長身分接待、交流。（民進黨提供）

此外，楊懿珊也與賴政府多名層峰、要角都共事過，例如副總統蕭美琴當年出任民進黨國際部主任時，曾派她擔任駐菲律賓亞洲自由民主聯盟（CALD）專員；現任行政院副院長鄭麗君當年擔任立委、文化部長時，楊則分別出任她的辦公室副主任及文化部專門委員；林佳龍當選台中市長後，她出任台中市府文化局主秘；行政院長卓榮泰2019年接任民進黨主席時，則延攬她擔任黨新聞部主任；直到賴清德去年初接任黨主席，楊又接任副秘書長，並在今年1至5月代理秘書長一職。

熟悉外交事務的綠營人士則說，楊懿珊除擔任過部會、黨部、地方政府要職，2020年立委大選，她也入列民進黨的不分區立委名單，另也曾擔任過總統府諮議，並歷任澳大利亞駐台商工辦事處（ACIO）研究助理、台灣智庫國際部副研究員等職務，雖非外交系統出身，但對於國際事務相當熟悉，是她獲青睞接任駐美副代表的原因。



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