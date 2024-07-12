越南移工改行進毒賣同鄉　毒咖啡「翻3倍」...2個月海撈40萬

▲警方在李姓越南籍男子租屋處查扣毒品咖啡包599包、54公克毒品k他命。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵7隊在日前接獲線報，有越南籍男子來台打零工，但是卻涉嫌賣給同鄉毒品，甚至還以2、3倍的價格售出，從事賣毒2個月不法獲利達40萬元，警方也在租屋處搜出毒品k他命以及毒咖啡包等證物。

警方調查，45歲的越南籍李姓男子，在日前來台打零工維生，但是透過朋友介紹購買毒品，再將毒品轉售給越南籍同鄉，每包毒品咖啡包進價5百元，但是賣給越南同鄉卻要1500元。

▲警方發現越南籍男子在日前「高價」賣毒給同鄉。(圖／記者邱中岳攝）

另外，李姓男子除了毒品咖啡包之外，還有販賣毒品k他命，將稀釋過後得k他命，以每公克2000元的價格賣給越南同鄉，警方鎖定李姓男子躲藏在北市中山區租屋處，日前上門逮人。

警方在李姓越男租屋處搜出毒品咖啡包599包，另外34包毒品k他命，重量約54公克，販售毒品2個月以來，不法獲利就達40萬元，訊後依照毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

北市政府警察局刑事警察大隊呼籲民眾勿輕忽毒品危害，以毒品來紓壓，毒品不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，無法輕易擺脫，終生受毒癮控制及身體病痛所苦。