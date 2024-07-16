姊弟國3車禍喪命！男友慘死她英勇救3人　將「冥婚」代他照顧媽

記者唐詠絮／彰化報導

國3南下195.1K昨日（15日）傍晚發生4車追撞死亡車禍，33歲洪女與弟弟，以及弟弟的余姓女友，要載友人返嘉義，結果遭後方大貨車切換車道時猛烈撞擊，姊弟傷重送醫不治，余女今天泛淚難過說，車禍當下，看到男友及姊姊受困車中非常難過，顧不得身上受傷，將友人及受困其他車子裡的2名乘客救出。余女說，將和男友「冥婚」，替他照顧傷心欲絕的媽媽。

▲余小姐與男友天人永隔，將冥婚替對方照顧媽媽。（圖／家屬提供）

姊弟遺體今天暫時安置在彰化殯儀館，洪母得知子女遭撞雙亡，哭到雙眼紅腫，早上在家人及余女的攙扶下，緩慢的進入家屬休息室，等待下午檢方進一步相驗。

▲國3南下和美路段5車追撞，穿紅衣的余小姐英勇救3人。（圖／民眾提供）

余女腳上明顯看到有傷口、右手也疑似有被玻璃劃破傷痕，頭還昏痛中，談起車禍仍心有餘悸的說，當時她坐在副駕駛座，男友（駕駛洪女之弟）及蕭姓友人坐在後座，打算送蕭回嘉義，沒想到發生車禍。

余小姐回憶說，車禍發生後男友及姊都受困車內救不出來，自己實在很痛心，自己雖然腳也受傷，但只能先將後座的蕭姓友人拖出來，再衝去救出白色廂型車後座2名乘客。

▲國3南下和美路段5車追撞，余小姐4人的車被撞成一堆廢鐵。（圖／民眾提供）

余小姐說，自己雖然救了3人，但心中最大遺憾，就是救不了自己的愛人跟他的姊姊，如今只剩與男友開心出遊及聚餐的照片，天人永隔，她透露，因為放心不下男友媽媽，未來要跟她們一起從清水搬去大里，還要跟他冥婚，幫他照顧媽媽，讓愛人在另一個世界也能放心。

▲姊弟兩人的遺體將於下午相驗後送回台中。（圖／記者唐詠絮翻攝）