「出門半小時就狂Call」　退休師被夫逼到崩潰...一天小便35次

▲一名退休女老師一天竟要跑35次廁所小便，轉介多科醫師檢查都找不出病因，最後透過身心科醫師檢查才發現女老師嚴重焦慮導致自律神經失調。（圖／資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中一名女老師與丈夫都退休，但先生卻控制欲強烈，時常情緒勒索，讓女老師焦慮不已，進而影響生理狀況，一天要小便35次，平均每小時都要小便1到2次，讓女老師徹底崩潰，婦產科醫師將女老師轉介到身心科檢查，一問才知道緣由，除了開藥舒緩焦慮症狀之外，也建議女老師和先生做婚姻諮商，而情況也逐漸好轉。

卓大夫診所醫師卓以平表示，女老師原本一天小便20多次，之後頻尿情況越來越嚴重，被泌尿科診斷為膀胱過動症，意即膀胱過度敏感或異常收縮的現象，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁的現象，但在泌尿科檢查都無問題，泌尿科醫師懷疑恐是子宮下垂影響，遂轉介到婦產科檢查，但仍找不出病因。

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▲卓大夫診所醫師卓以信表示，自律神經失調，導致肌肉協調機制混亂，造成膀胱過度敏感。（圖／記者游瓊華攝）



卓以平提到，女老師被轉介到身心科時，發現女老師有嚴重焦慮，且自律神經失調，導致肌肉協調機制混亂，造成膀胱過度敏感，所以一有尿意就想上廁所，即便晚上睡覺，也幾乎每小時就爬起來小便一次。

女老師到身心科後才緩緩道出，因先生控制欲望強烈，連平常她外出與朋友下午茶半小時，就會奪命連環Call；還常情緒勒索，稍有不順就擺臭臉，讓她身心俱疲。

卓以平表示，除了建議女老師與先生進行婚姻諮商之外，也輔以抗憂鬱、焦慮藥物治療，現女老師一天跑廁所次數已經減半，生活品質也獲得改善。