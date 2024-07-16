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《台南400+》普濟燈會in日本　點亮燈光復興的祝福

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自2013年已持續辦理12年的「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12年來台南普濟燈會累計手繪燈籠作品超過1萬5千盞，創造了1萬5千個參與家庭的故事與回憶，也累計超過百萬人次民眾參觀，相當受到當地居民及來自各地遊客的喜愛與支持，頗受好評，獲得媒體票選為台灣十大燈會之一。

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現今「普濟燈會」已是台南重要節慶文化活動之一，引領風騒帶動風潮，從燈節走向地方的陪伴，並不斷努力嘗試，從更多元、更寬廣的角度出發，從文化探索與社區陪伴開始，以「蹲點」深耕地方、用「改變」躍向國際，也讓世界看見台灣人的豐富的創造力。

文化局協助推動這場首次復刻「府城普濟燈會」到日本仙台的展覽，場地尋覓過程中有很多非常好的地點難以抉擇，最後經過深思熟慮，捨棄了熱鬧非凡的東京晴空塔、京都工藝館、仙台定禪寺通，而選擇落腳仙台市沿海藤塚地區的AQUAIGNIS，雖然這是一個高難度的場域，秉持著職人精神，主辦單位將《台南400》核心精神「一起台南‧世界交陪」徹底落實到這次展覽。

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

普濟燈會蔣文正執行長指出，這次日本仙台首展成行，非常謝謝リトル台湾in東北執行委員會張菁砡會長大力協助，以及AQUAIGNIS SENDAI社長支持，居中協調促成這次成功合作。

展覽所選擇的場地背後具有深層意義，藤塚地區原是 3.11 東日本大地震的海嘯重災區，在歷經災害破壞和住戶遷出後，空多出了很多荒廢空地，而後仙台市政府為了振興當地，便收購了這些土地並出租給企業，AQUAIGNIS 仙台便在這樣的背景下誕生。

這次藉由台南市文化局的協助，落實執行「2024普濟燈會in日本」計畫，除了「珍視傳統、開創當代、展望未來」的三大價值外，更期望透過「普濟燈會」，將參賽者400顆燈籠點亮，希望這微小的光亮能見證復興的前進，並帶來祝福點亮希望。

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展覽將結合日本仙台 AQUAIGNIS SENDAI「仙台台湾節」，並在8月10日舉行煙火大會，在繽紛亮麗煙火下賞燈相互輝映，也將台灣人熱情與祝福帶給當地。時間從2024年7月27日至8月25日為期30天；期間還有彩繪燈籠(7/27-7/28上午11點、下午1點、3點各三場)、日本民謠演出(8/3-8/4下午3點各一場)、剪紙好好玩(8/10下午4點一場)、煙火大會(8/10晚上7點一場)、日本七夕飾寫心願(8/17-8/18下午3點各一場)、夜市童玩(8/24-8/25下午1點各一場)、台灣火車硬票制作(8/24-8/25下午1點各一場)，並隆重邀請蘇俊穎掌中木偶劇團遠渡重洋蒞臨演出，除了靜態藝術燈籠展出外，也將傳統文化表演藝術帶到日本交流，將於8月10日下午3點、5點、8月11、12日下午3點共四場精彩表演，蘇俊穎大師以仙台大俠的精采冒險故事，百年台灣布袋戲風華的戲偶演變史，各種視覺效果，讓人眼睛應接不暇的華麗舞台，一一呈現在日本觀眾眼前。

▲「台南普濟燈會」成果，即將透過文化局補助的「《台南400+》2024普濟燈會in日本」計畫首度至日本仙台展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了靜態展覽外，更希望藉由這次交流達成兩地友誼與長期合作，這次主辦單位也將提供200顆空白燈籠及比賽名額，透過彩繪燈籠比賽活動，讓當地民眾與小朋友共同參與年底所舉辦的「第十三屆普濟燈會彩繪燈籠競賽活動」，作品將於明年春節期間「普濟燈會」一同展出，達到兩地正向永續交流，朝著「越在地，越國際」目標前進，未來將繼續全方位深化與當地往來互動，讓世界看見台灣及眾人在這塊土地上銘刻的軌跡，找到自己的認同與歸屬，一起為台南驕傲！

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