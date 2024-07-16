台東連棟透天厝火警「延燒6戶」　男躲鄰居水塔旁奇蹟獲救

▲台東透天厝火警，消防員救出住戶。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東市豐榮路今（16）日凌晨發生一起住宅火警，一棟三層樓建物的1樓冒出火光及濃煙，住戶54歲黃姓男子倒在隔壁棟後方3樓水塔旁，救災人員於6時2分順利將他救出，並送至台東馬偕醫院就醫，詳細起火原因仍待調查。

消防局指出，16日3時55分接獲民眾報案，指出豐榮路發生火警，報案人表示，現場三層樓建物的1樓冒出火光及濃煙，救災人員到達現場時，火勢已從2樓往3樓及兩側擴大延燒，因3樓鐵皮構造並非防火構造，通常鐵皮高溫燒烤受熱彎曲變形易向外延燒致火勢迅速擴大，延燒隔壁連棟鐵皮3樓住宅，共6戶受到火警波及，消防人員極力搶救至天亮火勢才撲滅。

消防局表示，搶救人員於5時47分進入室內搜救發現起火點，黃姓住戶一度下落不明，事後發現他倒在隔壁棟後方3樓水塔旁，救災人員使用破壞器材切開鐵皮，於6時2分順利將他救出，並送至台東馬偕醫院就醫。後續起火原因及燃燒面積，目前正由火調人員調查確認中。

消防局呼籲，民眾頂樓切勿加蓋鐵皮屋，避免破壞原有建物結構及防火區劃，並注意用火用電及使用瓦斯之安全管理，養成正確用火用電習慣，才能避免憾事的發生。