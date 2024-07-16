刺殺川普槍手「電腦、手機已破解」　FBI傻眼：找不到犯案動機

▲川普遭槍擊，槍下不死聲勢更旺。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）遇刺未遂事件發生近48小時之後，FBI可以說是把20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的身家背景翻個底朝天，但最後還是讓FBI十分傻眼，因為FBI從中根本找不到任何克魯克斯的犯罪動機。

根據《CNN》報導指出，FBI於15日發出一份聲明，表示他們已經徹底調查了槍手克魯克斯的電腦、手機，卻只找到一般內容，克魯克斯似乎只對寫電腦程式、玩遊戲有興趣，這讓調查人員難以理解克魯克斯的犯案動機。另外，也對現場人員、活動參加者進行了將近100次的詢問，但是從中根本沒有任何有效的發現。

FBI先前曾表示，他們相信克魯克斯是單獨犯案，目前正在調查克魯克斯的犯案動機。一位官員表示，自從案發之後，克魯克斯的父母十分配合執法人員的調查，但克魯克斯的父母表示，兒子過往並未顯示出任何極端行為或相關的想法。而根據FBI的調查結果，克魯克斯日常似乎沒有深交的友人，同時也未曾透露過其政治傾向。

報導中提到，克魯克斯在事發之前曾經前往一處射擊場進行訓練，同時還購買了一個梯子，由此可知這是他為了此次暗殺事件的準備，但從中還是無法確認克魯克斯的犯案動機。目前警方捨棄政治立場方向的調查，改從感情衝突、財產竊盜等方向繼續調查。

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