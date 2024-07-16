　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2年狂殺42女！肯亞「連續殺人魔」僅33歲　肢解屍體後丟垃圾場

肯亞連續殺人犯，2年內殺害了42名女性。（合成圖；翻攝自X）

▲肯亞連續殺人犯殺害的第一個人就是他的妻子，遭到肢解的女性遺體，全丟在垃圾場。（合成圖；翻攝自X）

圖文／鏡週刊

肯亞一名連續殺人犯，短短2年內狂殺了42名女性，當中包含他的妻子，最後他在看歐洲盃決賽時被捕，經偵訊後坦承犯案，案情震驚社會。

根據CNN報導，33歲肯亞男子卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）在當地時間週一（15日）凌晨於1間俱樂部被捕，他當時還在觀看「歐洲盃決賽」。

偵訊後他坦言從2022年到2024年7月11日期間，引誘並殺害了多達42名女性，將被害者遺體肢解後裝入麻袋中丟到垃圾場。

連續殺人犯作案工具。（翻攝自X@Kenyans）

▲連續殺人犯作案工具。（翻攝自X@Kenyans）

遺憾的是，至今僅尋獲9具遺體，而據卡魯沙供述，首位受害者就是他老婆，他勒死她後肢解屍體棄屍，刑事調查局也從他的說法研判，所有人都是以同樣方式被殺。

卡魯沙也帶警方前往他的租屋處，距離犯案地點僅100公尺，找到1把刀、12個尼龍麻袋，還有1雙工業用橡膠手套，以及8部智慧型手機等犯案工具。

當局也呼籲警方重設性別平等辦公室，處理類似案件，否則下一個悲劇仍會繼續發生。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


更多鏡週刊報導
正妹主播遇「非典型電車癡漢」　給你摸摸頭！網驚情節超恐怖
川普遇刺冒「神祕巧合」　伊凡卡：她在天上守護爸爸
川普遭槍擊喊Fight「神級攝影」　捧紅索尼相機！網友熱議

ET快訊
萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！　竟是假冒慣犯
最新畫面！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手爬行開火
可不可「口水手搖飲」女店員慘了！　傳遭求償450萬
快訊／川普遇刺後首公開露面　右耳「包大紗布」
波特王開撕前東家！　索賠195萬結果出爐
319槍傷照曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫
民調／民進黨支持度重挫4.3百分點　藍白雙雙回溫
高雄貴婦醉駕又逆向！　凱燕慘被吊扣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

2分鐘警告！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手加速爬行開火

2年狂殺42女！肯亞「連續殺人魔」僅33歲　肢解屍體後丟垃圾場

快訊／川普「右耳包紗布」現身共和黨大會！　遇刺後首公開露面

川普副手范斯外交首重「美國利益」　主張盡可能讓中國難打台灣

還原川普槍擊經過！警方反狙擊手正在屋內　20歲男「爬屋頂開槍」

川普遇刺經典照「吸票又吸金」　成捐款網站變現密碼

拜登再度強調「參選到底」：我只比川普大3歲

槍擊後第一時間致電川普！拜登還原「通話內容」：我很擔心他

百萬網紅竟「販賣粉絲」奴役賣淫　暗黑內幕全曝光

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

紅毛猩猩俐落擰毛巾　一家人逗趣對話全都錄

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

2分鐘警告！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手加速爬行開火

2年狂殺42女！肯亞「連續殺人魔」僅33歲　肢解屍體後丟垃圾場

快訊／川普「右耳包紗布」現身共和黨大會！　遇刺後首公開露面

川普副手范斯外交首重「美國利益」　主張盡可能讓中國難打台灣

還原川普槍擊經過！警方反狙擊手正在屋內　20歲男「爬屋頂開槍」

川普遇刺經典照「吸票又吸金」　成捐款網站變現密碼

拜登再度強調「參選到底」：我只比川普大3歲

槍擊後第一時間致電川普！拜登還原「通話內容」：我很擔心他

百萬網紅竟「販賣粉絲」奴役賣淫　暗黑內幕全曝光

河南局地「暴雨紅色預警」！　社旗出現洪水…水深至成人腰部

百萬網紅連三場直播都「無人下單」！　廠商斥詐騙提告

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

第三屆真善美傳播研習營開課　堅持為台灣培育未來媒體菁英

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

宜蘭岳明國中小「22師生搭帆船環台」擱淺！船嚴重傾斜卡9小時

高圓圓清涼洋裝前後全開　網讚「背肌太美」

萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！竟是假冒慣犯　呂秀蓮也受害

每百戶就有2戶買房　上半年六都購屋比創13年新高

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

國際熱門新聞

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

百萬網紅竟「販賣粉絲」奴役賣淫　暗黑內幕全曝光

京都變垃圾場　鴨川滿地瓶罐

男「火影跑」拿刀逼近　遭警3槍擊斃

川普公布副手　與盟友范斯搭檔

快訊／川普宣布副手！　馬斯克力挺：勝利聲已響起

宣布副手「川普交易」回歸　美股漲210點創新高

拍下川普遇刺經典照　攝影記者發聲

最新調查曝！　破解暗殺川普槍手手機、電腦

川普遇槍擊《辛普森》又神預測

快訊／川普：即將宣布副手人選！

川普副手「范斯」起底　從貧困到政壇

最新細節曝！警被川普槍手瞄準竟意外摔倒

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

病毒大爆發！　全家都中鏢

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

15歲女高燒41度送急診　醫：可怕的是後面

她離婚後中2200萬　前夫提告分到800萬

Joeman新戀情？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面