2年狂殺42女！肯亞「連續殺人魔」僅33歲　肢解屍體後丟垃圾場

▲肯亞連續殺人犯殺害的第一個人就是他的妻子，遭到肢解的女性遺體，全丟在垃圾場。（合成圖；翻攝自X）

圖文／鏡週刊

肯亞一名連續殺人犯，短短2年內狂殺了42名女性，當中包含他的妻子，最後他在看歐洲盃決賽時被捕，經偵訊後坦承犯案，案情震驚社會。

根據CNN報導，33歲肯亞男子卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）在當地時間週一（15日）凌晨於1間俱樂部被捕，他當時還在觀看「歐洲盃決賽」。

偵訊後他坦言從2022年到2024年7月11日期間，引誘並殺害了多達42名女性，將被害者遺體肢解後裝入麻袋中丟到垃圾場。

▲連續殺人犯作案工具。（翻攝自X@Kenyans）

遺憾的是，至今僅尋獲9具遺體，而據卡魯沙供述，首位受害者就是他老婆，他勒死她後肢解屍體棄屍，刑事調查局也從他的說法研判，所有人都是以同樣方式被殺。

卡魯沙也帶警方前往他的租屋處，距離犯案地點僅100公尺，找到1把刀、12個尼龍麻袋，還有1雙工業用橡膠手套，以及8部智慧型手機等犯案工具。

當局也呼籲警方重設性別平等辦公室，處理類似案件，否則下一個悲劇仍會繼續發生。

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