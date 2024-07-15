AI如何影響刑事鑑識與刑事司法　美國專家謝瑞圳屏縣警局演講　

▲加利福尼亞分校謝瑞圳博士到屏東縣警局講演「揭開未來：人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於人工智慧(AI)技術的快速發展，已在各行各業引起廣泛的關注，AI技術的發展可預期將對警政、刑事司法和鑑識領域產生深遠影響，屏東縣政府警察局於今(15)日特別邀請美國賓州州立賓西大學:加利福尼亞分校謝瑞圳博士演講「揭開未來：人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法」，除該局同仁踴躍到場聆聽外，亦有嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市政府警察局多人報名參與，場面很熱絡。

謝博士畢業於中央警察學校53期1隊刑事系，後赴美深造，目前為賓州州立賓西大學刑事司法學系教授，在數位鑑識和人工智慧領域擁有豐富的學術和實務經驗，長期致力於研究人工智慧在數位鑑識和司法領域的影響及應用。

這次講座內容豐富多元，涵蓋人工智慧相關知識及應用，包含機械學習、深度學習、大型語言模型、深偽技術及生成式人工智慧等熱門話題。

特別值得一提的是，謝博士提示AI可廣泛運用於印痕、指紋、毒品、DNA和犯罪現場等領域及帶來最新數位證據的鑑識保全與驗證技術的實際操作，讓與會學員從學習中活用於實務工作中。他另談及AI在法律層面和刑事司法上的影響與應用，以及相關的道德倫理議題。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗表示，在數位科技時代，犯罪手法日新月異，我們執法人員必須與時俱進，掌握最新的科技發展趨勢，才能因應層出不窮的挑戰，落實周縣長「安居樂業、幸福城市」之政策與目標，期盼透過本次講座謝博士的專業知識和國際視野，能夠提升整體科技偵查與數位鑑識能力，更有效地打擊犯罪，維護社會治安和司法公正。