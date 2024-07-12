BMW中國將「退出價格戰」止血！　專家分析：門市虧損太嚴重

▲BMWi3。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

BMW中國日前決定退出持續近一年的「降價保份額」，引起熱議。車Fans創始人孫少軍分析，因價格戰導致門市虧損嚴重，BMW將從7月起，透過減少銷售量來穩定價格，緩解門市的經營壓力。目前BMW暫未回應。

據《晚點財經》報導，今年初，永達汽車在年報裡提到，其代理經銷的保時捷、寶馬主動調減銷售計畫。



上半年，包括BMW在內的豪華品牌積極參與打折，尤其是電動車。BMW目前折價最高的車款之一BMWi3，裸車價已相較35.39萬元（人民幣，下同）的指導價砍半，上險後的落地價已從去年的25萬左右降到20萬元以內。BMW5系列燃油車的起售價降至約31萬元，相當於七折優惠。

▲BMW5系列。（圖／翻攝自微博）



報導指出，去年BMW降價的策略保住份額，全年折扣率為17.66%，高於同業平均，去年BMW在華交付82.5萬輛，年增4%，放緩的成長率已顯示出守住份額的艱難，而以價換量的代價早已顯現，BMW去年淨利年減超三成，汽車業務的息稅前利潤率為9.8%，低於市場預期。



BMW中國的降價並沒有換銷量顯著成長，上半年累計賣出37.6萬輛車，年減4%，同期BMW全球銷量較去年同期成長，同樣大幅降價的賓士，上半年在華銷量較去年同期下滑近6%。賓士E-Class、賓士C 等級的起售價均較指導價低約10萬元。