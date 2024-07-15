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LINE釘選「加上1實用功能」　找人更方便！網驚：這超好用

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO連不急的訊息都釘選起來。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕LINE重要訊息被洗掉，許多人都會釘選！而一名妹子說，除了熟人之外，連不急的訊息也都釘選，「好奇有沒有人也一樣釘選超多？」文章曝光後，有內行分享更實用的「聊天室分類」，配合釘選功能，可更快找到想開啟的頁面。

一名女網友在Dcard表示，看過朋友LINE只有釘選1至2人，而她則是相反，家人、男友、好友是必釘選之外，就連不想馬上回，或是不是很急的聊天室也一律釘選，「不然放著放著就會被廣告訊息洗掉。」

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原PO也強調，她每隔一段時間就會清理聊天室，以及封鎖官方帳號，因此頁面不會太雜亂。最後，她也好奇拋問，「有沒有人也一樣釘選超多？」

文章曝光後，網友紛紛回應，「我都用LINE跟客戶討論案子，怕漏訊息所以釘選一堆客戶，結果朋友訊息都被洗到超下面（每次都被罵不回訊息）」、「只釘選7個，家人/公司群組/銀行/Keep，不希望沒被釘選的一直被埋在下面看不到」、「我的最愛+釘選併用超讚」、「我幾乎把會聯絡的都釘選，主要是不想看到廣告」、「全盛時期跟你差不多，除了家人和學校活動群組，只要好朋友抱怨我很少回訊息一律釘選」。

不少人只釘選熟人或是keep，「我只釘選keep」、「我只釘選一人群組，比如出國旅行資料（我都獨旅），每一次就開一個工作用/娛樂用」、「現在只釘選親朋好友，這樣下班後打開LINE就不用看到工作的事」。

有內行加碼更實用功能，「除了釘選以外，我還有開分類，會把個人、群組、官方帳號和社群先直接分開，能從分類裡面找要聯絡的人/群組這樣子比較方便，而且本來釘了一大堆，這樣分散後看起來就不會那麼誇張」。

步驟也超級簡單，從設定→LINE Labs→打開聊天室分類即可。引來原PO和其他人驚呼，「好讚！立馬學起」、「這個超好用！電腦版還可以自訂類別」、「好讚 我也分類了」。

LINE官方也說明，開啟「聊天室分類」功能後，會自動將分類至「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」、「社群」五個類別。用戶能透過分類區，更快速找到想打開的頁面。

▼聊天室分類更簡潔明瞭。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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