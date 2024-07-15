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文化幣現在也能逛古蹟！　用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列！隨著暑期進行式，歡迎16-22歲的有為青年們，一起來古蹟點，邊享受多樣古蹟限定好食，邊走訪經典歷史現場。

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局說明，文化幣使用不僅限於古蹟景點的入場票券，還包括景點內的展售部、延平郡王祠和愛國婦人會館這二處景點也都可使用文化幣。2024年適逢台南400，古蹟入場票券特別運用400主視覺設計，融合了古蹟的建築輪廓，充分體現了古蹟的歷史與傳承，是您台南之行的完美紀念，值得您限量珍藏。此外，還有創意開發的台南400限定商品；展售部更陳列台南文化推廣的特有品牌，包含「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「八家將乖乖」、「媽祖賜芙」等熱賣休閒食品以及在地文創紀念品等這些都是台南古蹟限定獨賣商品。

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南作為台灣文化之都，擁有21處國定古蹟，數量為全國之冠，此次將台南各古蹟景點納入適用文化幣，搭配赤嵌樓文昌閣闊別多年的全新策展，即將以全新面貌與各地遊客見面的億載金城，和8月底就要開幕的2024台灣文博會，好吃好玩又充滿知識重量的台南，還不帶著文化幣來好多趟台南！

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化部為培養青年藝文人口，鼓勵青少年從事藝文消費，推出文化幣政策，每人發放1200點文化幣，等同新台幣1200元，且自2024年起成為常態化政策，擴大發放年齡16-22歲，未來也正規劃要再次調整發放年齡，從16歲再下修至13歲。期望從小培養台灣年輕世代熟悉各類文化活動，向下扎根，增加文化美學和文化感受力。

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，正式加入可使用文化幣的行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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