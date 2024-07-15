　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每月省下1818年！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda首度公開「省省吧大調查」數據資料。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」登台12年，合作商家累積破7萬，今（15）日首度公開「省省吧大調查」數據，蒐集超過1.6萬份問卷發現43%消費者最愛用外送平台「省時」，foodpanda每月平均可幫省下9億分鐘、約1818年，真的超級省時間，還有省力、省錢、省心、省麻煩等有感4省，方便十足。

▲▼foodpanda省省吧叫foodpanda送記者會。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda的超級會員日幫所有會員省下300萬元。

foodpanda首度進行「省省吧大調查」，集結1.6萬份消費者的實際使用經驗，公開如何在生活中如何利用外送省時、省力、省錢、省心、省麻煩，問卷中模擬各種真實情境，像是「午餐時間到了，但老闆開會遲遲不放人」、「早上要準備早餐，發現家裡蛋沒了」等，數據發現有43%的人最在意是否可以「省時」，而16%消費者喜歡省力，15%喜歡省錢、13%最省心、13%則是省麻煩，需求皆不同。

▲▼foodpanda省省吧叫foodpanda送記者會。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda台灣總經理黃逸華。

foodpanda台灣總經理黃逸華進一步說明，針對消費者最在意的「省時」，foodpanda平均每月幫省下高達9億分鐘約1818年的時間，笑說：「可以大談2場千年之戀！」而「省力」部分，統計1年間為消費者省下親自扛169公斤的雞蛋、鮮乳力氣，相當於338隻大象重量；至於「省錢」，因不斷推出的系列優惠，平均一個月可幫所有會員省下近300萬元，「成功促進商家、消費者、平台3方的正向循環。」

foodpanda除了既有周三超級會員日7折優惠外，至7月31日前加碼祭出周四限定漢堡王、必勝客、海底撈全品項4折限時優惠，讓消費者周三吃不夠，周四繼續吃，生鮮雜貨專區則可享線上、線下82折優惠。

▲▼foodpanda省省吧叫foodpanda送記者會。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda找來品牌好友林柏宏、9m88站台。

另，foodpanda今日也找來品牌好友林柏宏、9m88站台，林柏宏大方透露使用foodpanda最大有感就是「省麻煩」，表示自己會在周一點好一整周的雞肉跟豆漿，「先把東西補齊，就不怕沒東西吃。」9m88則說「省錢」是叫外送最大好處，「各種優惠都太划算了，一定要點。」

【你可能也想看】

►戴資穎「最愛餐點」大公開！麥當勞推「球后餐」挺小戴　只賣42天
►珍煮丹致歉優惠來了！「紅茶拿鐵買1送1」限時3天喝
►韓國超夯「黑蒜炸雞」台灣也有了！學生憑證爽吃「買1送2」

ET快訊
快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天
不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯
奧運羽球男雙籤表出爐　麟洋配要多打1場
馬來貘「貘莉」生了！貘克遺腹子是男生　體重7.05公斤
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
靠股票賺2億！30歲年輕人「現金」買信義區豪宅
29歲女國道跳車亡！爸媽悲痛　肇事駕駛時速95：只看到白白的
史上最大收購案！Google母公司傳7500億併Wiz
快訊／黃子佼遲到！　戴白帽現身開庭

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

秦老闆辦拍賣會「典藏薈萃名錶專場」　獨家割愛百達翡麗金鷹300萬起掀熱議

每月省下1818年！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

併購案最新進度曝光！foodpanda總經理首揭外送員、消費者第一反應

東森直播電商Channel 5　邀馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」7／17來台開播

【廣編】夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣　海內外精選遊程通通有

【廣編】Global Mall祭三大暑假超值攻略　消費滿額享最高6%回饋

【廣編】奇哥50 ALL THE BEST時刻初心、堅持最好　續寫溫暖新篇章

達美樂「指定披薩下殺半價」爽吃7天！加碼送可樂1瓶

首次優惠！美國大廠熱銷6效行動力精華飲補貨回歸　知名賣場限時 「現折260元」

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

秦老闆辦拍賣會「典藏薈萃名錶專場」　獨家割愛百達翡麗金鷹300萬起掀熱議

每月省下1818年！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

併購案最新進度曝光！foodpanda總經理首揭外送員、消費者第一反應

東森直播電商Channel 5　邀馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」7／17來台開播

【廣編】夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣　海內外精選遊程通通有

【廣編】Global Mall祭三大暑假超值攻略　消費滿額享最高6%回饋

【廣編】奇哥50 ALL THE BEST時刻初心、堅持最好　續寫溫暖新篇章

達美樂「指定披薩下殺半價」爽吃7天！加碼送可樂1瓶

首次優惠！美國大廠熱銷6效行動力精華飲補貨回歸　知名賣場限時 「現折260元」

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

知名喜餅「but.」出包！網友吃到「一塊塑膠」　衛生局派員稽查

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

路邊牆角冒出「詭異雙頭蛇」　男嚇壞仔細一看竟是別種生物

汪小菲新婚2個月認「連婚房都沒有」　住辦公室樓下：就這麼慘

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

消費熱門新聞

麥當勞本周爽吃最新「6大優惠券」

必勝客13吋大比薩下殺半價只有今天

漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

美國大廠熱銷6效行動力精華飲！知名賣場限時現折260元

達美樂指定披薩半價吃只有7天

台灣麥當勞要賣「珍奶冰炫風」了

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

有焗烤奶油蝦仁通心粉！7-11「4大經典美味」回歸

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

併購案還在審！foodpanda總經理首揭外送員、消費者反應

南台灣熱爆還是要吃鍋！

更多熱門

相關新聞

中秋連假蘇花湧車潮　公共運輸優惠省時

中秋連假蘇花湧車潮　公共運輸優惠省時

中秋節連續假期即將到來，公路總局第四區養護工程處表示，本次連假前1日及假期前段（9/8~9/9）以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現於連假首日9月9日，蘇花路廊南下交通量約1萬6900輛次/日，假期後段（9/10~9/11）則以北返車流為主，預估最後1日9月11日則將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬7800輛次/日。

蘇花路廊北上行駛蘇花改　較台九丁省半小時

蘇花路廊北上行駛蘇花改　較台九丁省半小時

元旦蘇花車潮驚人　尖峰時段大眾運輸最省時

元旦蘇花車潮驚人　尖峰時段大眾運輸最省時

櫻花淨水器出好水　省時又環保　

櫻花淨水器出好水　省時又環保　

多睡10分鐘！懶人必備縮時保養神品

多睡10分鐘！懶人必備縮時保養神品

關鍵字：

foodpadna省時

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面