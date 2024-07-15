每月省下1818年！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

▲foodpanda首度公開「省省吧大調查」數據資料。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」登台12年，合作商家累積破7萬，今（15）日首度公開「省省吧大調查」數據，蒐集超過1.6萬份問卷發現43%消費者最愛用外送平台「省時」，foodpanda每月平均可幫省下9億分鐘、約1818年，真的超級省時間，還有省力、省錢、省心、省麻煩等有感4省，方便十足。

▲foodpanda的超級會員日幫所有會員省下300萬元。

foodpanda首度進行「省省吧大調查」，集結1.6萬份消費者的實際使用經驗，公開如何在生活中如何利用外送省時、省力、省錢、省心、省麻煩，問卷中模擬各種真實情境，像是「午餐時間到了，但老闆開會遲遲不放人」、「早上要準備早餐，發現家裡蛋沒了」等，數據發現有43%的人最在意是否可以「省時」，而16%消費者喜歡省力，15%喜歡省錢、13%最省心、13%則是省麻煩，需求皆不同。

▲foodpanda台灣總經理黃逸華。

foodpanda台灣總經理黃逸華進一步說明，針對消費者最在意的「省時」，foodpanda平均每月幫省下高達9億分鐘約1818年的時間，笑說：「可以大談2場千年之戀！」而「省力」部分，統計1年間為消費者省下親自扛169公斤的雞蛋、鮮乳力氣，相當於338隻大象重量；至於「省錢」，因不斷推出的系列優惠，平均一個月可幫所有會員省下近300萬元，「成功促進商家、消費者、平台3方的正向循環。」

foodpanda除了既有周三超級會員日7折優惠外，至7月31日前加碼祭出周四限定漢堡王、必勝客、海底撈全品項4折限時優惠，讓消費者周三吃不夠，周四繼續吃，生鮮雜貨專區則可享線上、線下82折優惠。

▲foodpanda找來品牌好友林柏宏、9m88站台。

另，foodpanda今日也找來品牌好友林柏宏、9m88站台，林柏宏大方透露使用foodpanda最大有感就是「省麻煩」，表示自己會在周一點好一整周的雞肉跟豆漿，「先把東西補齊，就不怕沒東西吃。」9m88則說「省錢」是叫外送最大好處，「各種優惠都太划算了，一定要點。」