幼兒園狼師性侵17女童「還在教書」！教育局停聘延宕原因曝光

▲台北市信義區幼兒園爆出有狼師性侵女童，還偷拍600多部淫片。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

北市信義區某幼兒園先前傳出園長之子疑似性侵17名女童、偷拍600多部女童私密影片的消息。整起事件曝光後，引發外界關注。但後續又傳出，當時北市教育局早在2022年7月就接獲通報，但是一直到一年後該名狼師被認定犯罪行為後，才進行裁罰與停聘的消息。而為此，北市教育局也在送至給立院的檢討報告中解釋，因為暫時停聘的相關法案，一直到2023年3月1日才正式上路。

根據媒體報導指出，綜觀北市教育局送交至立院的檢討報告中指出，北市教育局在調查此案時，遵循了教保條例、幼照法及相關調查辦法的規定。但由於此案負責人在2022年12月接獲通報後，並未依規定通報，導致園內再次發生性侵事件。為此，教育局要求衛生局督導教保人員在知悉違法事件後24小時內，務必完成通報主管機關的要求，並加強相關培訓和研習。

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但報告中也提到，教育局在2023年調閱2022年6月的監視畫面時，其實並未發現相關證據。台北地檢署檢察官在司法調查中也未找到積極證據，因此最終決定在2023年6月判處不起訴處分。

而同時在2023年3月1日，「教保條例與幼照法修正案」正式實施，其中規定在「調查期間」的教保服務機構，應停聘涉案人員。後續在2023年7月，由於台北市教育局再次接獲通報，北市教育局認定該名狼師有性侵、性騷擾行為，並對幼兒園負責人未通報、未停職的行為進行裁罰、停聘及停業處理。

北市社會局表示，如托嬰中心負責人有嚴重違法行為，除廢止機構的設立許可外，過去也曾向中央建議修訂「兒童托育服務法」，以「幼兒教育及照顧法」為範例，要求新增涉案負責人後續不得擔任負責人、工作人員的規定。

北市社會局長姚淑文表示，除了嚴懲該名負責人、終身禁止其擔任機構負責人或工作人員外，目前北市社會局已在2023年已向衛福部提出修法意見，希望能盡快完成修法，終止這類惡行。

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