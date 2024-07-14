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社會 社會焦點 保障人權

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方偽裝成修路工人，在犯嫌住處外埋伏，順利逮獲正要外出販毒的2人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵辦毒品案向上溯源，發現Line暱稱「地藏」的鄭姓男子以及「陳冠吸」的林姓男子是毒品上游，警方掌握情資，今年初偽裝成修路工人，在鄭男住處外埋伏，順利逮獲正要拿毒品外出交易的鄭、林，從鄭男租賃的車輛及租屋處，查獲市值100多萬元的毒品，以及80萬餘元現金等贓證物。檢方依毒品罪嫌聲押2人，其中鄭男聲押獲准，林男以10萬元交保；近日全案偵結，檢方依法起訴，求處10年有期徒刑。

台中市刑大去年6月間在台中查獲1名中小盤毒販陳姓女子（55歲），根據陳女供述，其毒品來源是1名台北市鄭姓男子（32歲）及共犯新北市林姓男子（33歲）。

專案小組查出，鄭男在Line上的暱稱是「地藏」（電影「掃毒2天地對決裡由港星古天樂所飾演的大毒梟」，林男暱稱則是「陳冠吸」，2人是國中同學，在租屋處隨時存放大量毒品，並透過社交軟體Facetime及Line對外與中小盤聯繫，談妥交易數量後，以租賃iRent共享汽車運毒方式躲避警方查緝，開車到中部地區完成交易牟取暴利。

警方報警台中地檢署檢察官陳祥薇指揮，經數月蒐證，今年初前往鄭男住處外，偽裝成修馬路工人埋伏守候，待鄭、林外出交易毒品時，順利將2人查緝到案。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查緝到鄭、林2嫌。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方在林男身上起獲玩具手槍1把、手機、現金9萬6000元；在鄭男的隨身揹包起獲現金70萬7000元、安非他命2包（毛重271公克）、吸食器、電子磅秤、毒品咖啡包198包，毒品市值約100萬元。針對玩具槍枝，林男供稱是要「壯膽用」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方起獲玩具槍、現金、毒品等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方指出，鄭、林相當狡猾，將毒品藏放在可分解成3段的寶特瓶中，寶特瓶上、下2段裝有清水，中段部分則為中空容器，毒品則藏放其中，是員警細心查找才發現寶特瓶暗藏玄機，進而破案。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼鄭、林相當狡猾，將毒品藏放在可分解成3段的寶特瓶中。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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