公婆家太髒「房間還有壁虎屍體」　老公吐1句她聽傻：好像都無感

▲原PO覺得公婆的衛生觀念不佳。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「好像只有我覺得髒，他們全家人都好像無感！」一名網友發文表示，婆婆雖然人還不錯，可是衛生習慣卻不佳，公婆家的地上不但有牙籤、指甲，甚至還有乾掉的壁虎屍體，只是當她和老公說這件事，對方卻還笑著回「那是中藥耶」，讓她臉上三條線。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，雖然婆婆待人和善，平常也不會指使她，但公婆的衛生習慣卻讓她感到困擾，「好像只有我覺得髒，他們全家人都好像無感！」

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原PO透露，日前孩子用來磨牙的玩具跑到墊子外，公婆就用有灰指甲的腳將玩具踢回墊子。另外，公婆剃完的牙籤和剪的指甲也不會整理好，甚至有一次，孩子還拿著一片指甲給她看。

接著原PO又說，婆婆的房間裡還有乾掉的壁虎屍體和壁虎的糞便，床頭櫃上全是灰塵，甚至有用過的棉花棒。只是老公得知後，卻只是笑著說「那是中藥耶！」甚至還說，媽媽可能是想跟壁虎睡。

原PO表示，他們雖然住在外面，但每個禮拜都還是會回公婆家住，小孩也是婆婆顧，「不要回去目前不可能，基於老公的孝心......」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「衛生習慣不好你還能小孩給婆婆顧」、「就自己的房間打掃乾淨就好，不要去干涉人家的生活方式」、「自己小孩還需要人家幫忙照顧，就花點錢找清潔公司」、「你會養一個什麼都不怕的孩子」、「你看不慣，可以幫忙打掃啊」。