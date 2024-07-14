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家長注意！幼兒園狼師「性侵20女童」拍600部影片　園長隱匿續聘

（示意圖／pixabay）

▲台北市某幼兒園園長之子，驚爆性侵園內女童，受害者至少20人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台北市信義區某私立幼兒園，先前曾發生擔任老師的園長兒子涉嫌性侵，後續又被檢警查出電腦內暗藏600多部女童的私密影像。但這間幼兒園第一時間選擇的是隱匿消息，不僅繼續招生，還續聘狼師，讓受害孩童持續增加。後續園長母親疑似用員工的姓名成立新的托嬰中心，大玩借屍還魂的把戲。

整起事件發生於2022年7月，當時這間幼兒園的家長向警方報案，表示自家女兒遭到該間幼兒園的老師猥褻。而在同年8月，就有人發現，在狼師接受司法調查的過程中，這間幼兒園竟然試圖隱匿消息，不僅繼續招生，還續聘該名狼師。

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由於該名狼師持續在幼兒園犯案，從2022年12月起，就有不少家長開始報案、提告。在得知該名狼師曾於2022年7月遭司法調查，在當時就有家長十分不滿「為什麼狼師當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓他在園工作？」

2023年7月時，該名狼師因為爆出多起性侵而遭到停職，後續也傳出遭到羈押。而台北市社會局此時介入調查，發現狼師的母親，也是幼兒園的園長，其名下還有另外一間托嬰中心。後續社會局於同年8月向托嬰中心調閱監視器畫面，主動移送檢調單位開始調查。

2023年8月，事發幼兒園不僅遭廢止設立許可，同時也被勒令停業，而園長名下另外一間托嬰中心也在同年10月遭到轉賣。但是在2024年5月時，該名園長則被人發現疑似有使用員工另開托嬰中心的行為。

立委吳沛憶質疑，家長最早就於2022年7月時就進行通報，北市府在第一時間就知情，但是該名狼師卻直到2023年7月因為檢調羈押才離職，認為北市府原本可以保護這一年的時間的受害女童避免悲劇。

台北市議員簡舒培則質疑，北市教育局雖然曾以狼師的猥褻案未被起訴來做解釋，但簡舒培認為，司法調查僅是釐清嫌疑人有無刑事責任，當幼兒園出現侵害孩童權益事件時，台北市教育局理應進行行政調查、示警家長，但當時北市教育局卻無任何作為。

而面對該名園長有疑似使用員工姓名另開托嬰中心的行為，新開托嬰中心負責人也曾發表聲明，表示自己的確有在2019年時擔任過該間幼兒園的負責人，但後續已於2020年變更為新任負責人（狼師母親），自己不僅與幼兒園的案件沒有關係，同時自己在2024年5月23日成立的托嬰中心，也與幼兒園無任何關係。

議員許淑華則表示，面對園方的說法，刑事局與婦幼隊應立即展開調查，以此來釐清中間是否有借殼營業的情況。

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