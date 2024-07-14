全台20大「自行車事故熱區」首出爐　落8縣市境內

▲自行車旅遊和通勤風行，各地推動優化自行車道。（資料示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

為加強自行車騎乘安全，交通部運研所開發「自行車路線事故分析平台」，全台前20名自行車事故熱區首度出爐，其中事故排行第1的熱區為位於高雄苓雅區的環島1號線，其次為花蓮市環島1號線，第3大熱區位於屏東縣屏東市。交通部除將補助地方政府改善外，也將再砸57億元優化自行車道和安全。

根據交通部統計，今年1到4月全國自行車事故高達4908起，造成44人死亡，4446人受傷，為加強騎士騎乘安全，交通部運研所開發「自行車路線事故分析平台」，首批篩選「112年全國自行車路線事故熱區」，全台前20名自行車事故熱區首度出爐，運研所今年6月20日也已邀請各自行車路線權管機關及相關單位辦理說明會。

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其中自行車事故熱點排行第1為位於高雄市苓雅區的環島1號線，112年事故件數15件；排行第2的熱區則是位於花蓮縣花蓮市的環島1號線192K~193K處，112年事故有14件；排行第3則是屏東縣屏東市內的環1-21屏東山海支線、台27線跨台24線，112年自行車事故有13件。

排行第4熱區則是台中市大里區內的環1-25中彰投環線188K~189K，去年事故有12件；排行5熱區則是高雄市三民區境內的環1-23高雄潮州支線，事故也有12件。

▲▼全台前20大自行車事故熱區。（圖／ETtoday整理，資料來源運研所）

另根據熱區分布統計，自行車事故熱點有6處位於高雄地區、花蓮有3處、彰化3處、屏東也有3處、台中2處、南投1處、台南1處、嘉義1處，轄管單位包括地方政府和公路局。

交通部運研所表示，交通部運輸研究所開發的自行車路網事故分析平台，首次進行自行車事故熱區分析，先取得112年警政署自行車A1及A2事故資料，套疊自行車環島及多元路網圖資，撈取路線上自行車事故，進行資料分析。考量自行車事故數相對較少，事故熱區不同以往以路口為事故篩選範圍，而採自行車路線1公里範圍內事故數進行統計，以找出自行車事故相對較多路段。

運研所指出，6月20日已召開「112年全國自行車路線事故熱區」篩選結果說明會，向自行車路線權管機關說明事故熱區篩選方式、結果及後續辦理事宜，提供自行車路線權管機關後續改善之參考，由於事故熱區為依據去年事故篩選，可能部分自行車道路段已經著手改善或正在評估改善中，還未改善處其如需改善經費可向公路局申請。

除未來將補助經費協助地方和權責單位改善外，交通部也推動環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫，並邁入第二期，經費約57億元，強化自行車路網和安全。